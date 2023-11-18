3 أدوية الأفضل لعلاج الصداع النصفي

3 أدوية الأفضل لعلاج الصداع النصفي
التاريخ
11/18/2023 7:27:50 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجد باحثو المركز النرويجي لأبحاث الصداع أن 3 أدوية على وجه الخصوص، لها تأثير وقائي أفضل من ((حاصرات بيتا)) المستخدمة كعلاج للصداع النصفي، وهي: مثبطات CGRP، أميتريبتيلين وسيمفاستاتين، كما توصلت أبحاثهم إلى أنَّ هذه الأدوية تتمتع بفعالية أكبر.
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