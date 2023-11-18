3 أدوية الأفضل لعلاج الصداع النصفي

وجد باحثو المركز النرويجي لأبحاث الصداع أن 3 أدوية على وجه الخصوص، لها تأثير وقائي أفضل من ((حاصرات بيتا)) المستخدمة كعلاج للصداع النصفي، وهي: مثبطات CGRP، أميتريبتيلين وسيمفاستاتين، كما توصلت أبحاثهم إلى أنَّ هذه الأدوية تتمتع بفعالية أكبر.

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