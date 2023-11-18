«ذاكرة» خلايا سرطان الرئة تنبئ بعلاج جديد

«ذاكرة» خلايا سرطان الرئة تنبئ بعلاج جديد
التاريخ
11/18/2023 7:27:49 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تظهر أبحاث مختبر عالم السرطان الأمريكي توماس تاميلا، أنَّ بعض خلايا سرطان الرئة تحتفظ بـ ((ذاكرة)) الخلية السليمة التي أتت منها. وتشير إلى أنَّ هذه ((الذاكرة))، يمكن استغلالها لابتكار علاج لسرطان الرئة، يسمى تثبيط بروتينات KRAS، والتي اعتُبرت لوقتٍ طويل غير قابلة للعلاج.
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