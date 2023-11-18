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«ذاكرة» خلايا سرطان الرئة تنبئ بعلاج جديد

11/18/2023 7:27:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تظهر أبحاث مختبر عالم السرطان الأمريكي توماس تاميلا، أنَّ بعض خلايا سرطان الرئة تحتفظ بـ ((ذاكرة)) الخلية السليمة التي أتت منها. وتشير إلى أنَّ هذه ((الذاكرة))، يمكن استغلالها لابتكار علاج لسرطان الرئة، يسمى تثبيط بروتينات KRAS، والتي اعتُبرت لوقتٍ طويل غير قابلة للعلاج.

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