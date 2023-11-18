«مهرجان العين للكتاب» ينطلق اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق اليوم ، فعاليات ((مهرجان العين للكتاب 2023))، الذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية، تحت شعار ((العين أوسع لك من الدار))، ويستمر حتى 25 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد (العين سكوير)، وعدة مواقع ثقافية أخرى.

ويحتفي المهرجان في نسخته الـ 14 بالكتاب والفنون، ومختلف جوانب الإبداع، من خلال جدول متنوع من التجارب والأنشطة التفاعلية، تعزيزاً لثقافة القراءة، وتحفيزاً لأفراد المجتمع، وخاصة الشباب، على التواصل مع التراث الثقافي الإماراتي، والتعرّف إلى أعماله الثرية.

ويمنح الحدث عُشّاق الكتاب فرصة اقتناء أهم الإصدارات في المجالات الثقافية كافة، عبر استضافة 150 عارضاً يقدّمون أكثر من 60,000 عنوان، ويستهدف استقطاب ما يزيد على 82,000 زائر للاستمتاع بأكثر من 400 فعالية وبرنامج.

مواقع

ووجّه مركز أبوظبي للغة العربية، الدعوة لجميع أفراد الجمهور لزيارة المهرجان، والاستمتاع بفعالياته التي تتوزّع في تسعة مواقع رئيسة. ويُشكّل استاد هزاع بن زايد (العين سكوير) الموقع الرئيس للحدث، مستضيفاً باقة من الأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية المصممة للأطفال والناشئة، ضمن ركن مخصّص لكل فئة منهما، إلى جانب جلساتٍ متنوّعة، وورش للكتابة الإبداعية، وفعّاليات تواقيع الكتب.

ويشهد الحدث أيضاً عروضاً فنية وموسيقية متجوّلة على مدار اليوم، وورش عمل في ركن الفنون. ويستضيف ((بيت محمد بن خليفة))، مجموعة من الندوات الثقافية، فضلاً عن الحفل الختامي للمهرجان.

ويتألّق ((قصر المويجعي)) بأجواء شعرية بين القافية والنغم، خلال أمسيات شعرية لبرنامج ((ليالي الشعر: الكلمة المغناة))، التي تُكرم رموز العين من فرسان الشعر النبطي المُغنّى، وإرثهم من القصائد المغناة الخالدة التي اشتهرت محلياً وعربياً طوال العقود الماضية.

ويستضيف ((مركز القطارة للفنون)) مجموعة أعمال لفنّانين من الإمارات، إلى جانب جلسات أنماط الحياة، فيما تعرض صالة المركز أعمالاً فنّية لفنّانين إماراتيين. وتُقام فعّاليات المهرجان أيضاً في ((مكتبة زايد المركزية))، التي تحتضن حفل تكريم الفائزين بجائزة ((كنز الجيل)) في دورتها الثانية. كما يُنظم المهرجان مجموعة من جلسات برنامجه الثقافي في جامعة الإمارات.