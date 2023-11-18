إقبال جماهيري في أول أيام مهرجان الشيخ زايد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أول من أمس فعاليات ((مهرجان الشيخ زايد)) في منطقة الوثبة في أبوظبي، وتقام في الفترة من 17 نوفمبر الجاري إلى 9 مارس المقبل، ويقدم مجموعة من الفعاليات التراثية والترفيهية.

شهد اليوم الأول لانطلاق فعاليات المهرجان حضوراً لافتاً من الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح من حول العالم الذين حرصوا على زيارة أقسام المهرجان وساحاته لمشاهدة ومتابعة العروض وفرق الفنون الشعبية والفعاليات المختلفة بكافة أرجاء وجوانب المهرجان.

خطفت الألعاب النارية، التي انطلقت في سماء المهرجان وزينت سماء منطقة الوثبة، أنظار الجمهور بروعة ألوانها وأشكالها المتنوعة. كما جذبت نافورة الإمارات، التي تتوسط ساحة المهرجان، المئات للاستمتاع بأصوات الموسيقى وأضواء الليزر والهولوجرام مع تدفق المياه، ورسمت طائرات الدرونز لوحات فنية في سماء المهرجان أبهرت الجمهور من شتى أنحاء العالم.

إقبال

في الوقت نفسه، شهدت مدينة الألعاب الترفيهية داخل المهرجان إقبال مئات الأسر لخوض أطفالهم تجارب وألعاب ومغامرات شيقة منها بيت الرعب، وامتلأت المدينة بالأطفال للاستمتاع بكافة الألعاب والعروض والشخصيات الكرتونية وورش العمل التعليمية التثقيفية التي تقام بهدف تنمية مهارات الأطفال.

وشهدت القرية التراثية بأقسامها الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية إقبالاً منقطع النظير من الزوار خاصة من قبل السياح الذين حرصوا على مشاهدة أعمال الحرفيين وهم يقدمون أعمالهم اليدوية، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن طبيعة كل بيئة من البيئات وطبيعتها وحرفها ومنتجاتها وجذبت صناعة السدو وقرض البراقع وخياطة السرود والغزل والنسيج وصناعة التلي العشرات من الزوار الذين وقفوا مبهورين أمام هذه الحرف التقليدية وما تتمتع به من فن مع براعة الصناع وإبداعاتهم.

كما امتلأ ركن نقش الحناء بالعشرات من الفتيات الصغيرات ينقشن الحناء على أيديهن ونفس الأمر في قسم تعقيص البنات حيث وقفن يتعرفن على الطرق التقليدية في تعقيص الشعر بكل ما فيه من حرفة وسرعة وفن. وشاهد زوار المهرجان، من خلال نشاط القرية التراثية وفعالياتها، جانباً من عادات وتقاليد الإمارات الأصيلة والتي عكست حضارة الإمارات وتراثها على طول الامتداد الجغرافي للدولة. فيما ازدحم السوق الشعبي في القرية بالزوار الذين انهالوا على شراء المنتجات التي تعرضها الأسر المنتجة خاصة من العطور والبخور والملابس المطرزة وغيرها من المنتجات.