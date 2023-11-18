لاعب الخفة «دي إم سي» يقدّم عروضه الحية في أبوظبي

ها قد احتلت مدينة أخرى مكان لاس فيغاس على عرش الفعاليات الاستعراضية، فقد بات لألعاب الخفّة عنوانٌ جديد، إذ قرّر لاعب الخفة وخبير التلاعب الذهني دروموند ماني كاوتس المعروف من الجماهير باسم ((دي إم سي)) أن يقدّم عروضه الحية المبهرة في الإمارات.

يذكر أن دروموند قد اكتسب شهرة عالمية من مسلسله في نتفليكس ((الموت سحراً)) (ديث باي ماجيك) الذي تمّ إنتاجه بميزانية ضخمة بلغت 10 ملايين دولار أمريكي.

والآن، يسرّه أن يعلن إطلاق عرضه المسرحي الحي الحصري الجديد ((IMPØSSIBLE)) في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي. وسيكون عرض IMPØSSIBLE تفاعلياً إلى أقصى الحدود وسيجمع ألعاب الخفة بوساطة أوراق اللعب، مع ألعاب الخفة العادية الأخرى وقراءة الأفكار والتلاعب الذهني، وهي المهارات التي رسّخت مكانة ((دي إم سي)) بصفته واحداً من ألمع لاعبي الخفّة في عالمنا اليوم.

ويجرى العرض في مسرح ((دي إم سي)) الفريد الذي تزيّنه 3000 مجموعة من أوراق اللعب، استخدمها دروموند مدّة تتجاوز 20 عاماً في العروض التي كان يؤديها في جميع أنحاء العالم. ويأمل ((دي إم سي))، من إطلاق عرضه في الإمارات، أن يصبح لاعب الخفة الأول في العالم الذي يقدّم عروضه في منطقة الخليج، ويلهم الجيل الجديد من عشاق ألعاب الخفة في أنحاء الدولة.

ويمكن الاستمتاع بعروض IMPØSSIBLE الغامرة، التي تخاطب الحواس مع التلذذ بعشاء فاخر مؤلف من 3 أطباق وكوكتيلات شهيّة في مطعم برودواي الذي فتح أبوابه في الفندق. ويتمّ تقديم العروض أيام الجمعة والسبت والأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويبلغ سعر التذكرة للشخص الواحد من تذاكر كبار الشخصيات على طاولة لاعب الخفّة 1950 درهماً، وفي مقاعد الصف الأمامي 1450 درهماً إماراتياً، وفي مقاعد الصفّين الثاني والثالث 950 درهماً.