بريد الإمارات يطلق مسابقة «الصور البريدية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق بريد الإمارات، المزوّد الرائد للخدمات البريدية والتوصيل السريع في الدولة، مسابقة ((الصور البريدية)) للتصوير الفوتوغرافي بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع المواهب في الإمارات من خلال فن التصوير الفوتوغرافي. ودعت المسابقة، التي انطلقت في الشهر الماضي، الراغبين بالمشاركة إلى التقاط صور ولحظات تظهر التراث الثقافي الغني وطبيعة الحياة لدولة الإمارات.
وستتناول هذه المسابقة، التي من المقرر استمرارها حتى 30 سبتمبر المقبل، مواضيع مختلفة كل ثلاثة أشهر تتمحور حول طبيعة الحياة المتنوعة للدولة، والتي تعكس ثقافتها وغناها، إذ تحض المشاركين على تجسيد التجربة البريدية النابضة بالحياة في الدولة، من خلال صورهم.
كما أعلن بريد الإمارات عن تخصيص جائزة شهرية للمصوّر الذي يلتقط أجمل صورة لذلك الشهر وفقاً للموضوع المحدد، وهي عبارة عن مبلغ مالي بقيمة 2,500 درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا المخصصة، ودعا الموهوبين بالتصوير الفوتوغرافي في الإمارات للمشاركة في هذه المسابقة، التي تعكس التزامه بتعزيز التواصل والتفاعل في المجتمع، وإظهار التراث الثقافي الغني للدولة.
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