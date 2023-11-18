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بريد الإمارات يطلق مسابقة «الصور البريدية»

11/18/2023 7:27:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق بريد الإمارات، المزوّد الرائد للخدمات البريدية والتوصيل السريع في الدولة، مسابقة ((الصور البريدية)) للتصوير الفوتوغرافي بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع المواهب في الإمارات من خلال فن التصوير الفوتوغرافي. ودعت المسابقة، التي انطلقت في الشهر الماضي، الراغبين بالمشاركة إلى التقاط صور ولحظات تظهر التراث الثقافي الغني وطبيعة الحياة لدولة الإمارات.

وستتناول هذه المسابقة، التي من المقرر استمرارها حتى 30 سبتمبر المقبل، مواضيع مختلفة كل ثلاثة أشهر تتمحور حول طبيعة الحياة المتنوعة للدولة، والتي تعكس ثقافتها وغناها، إذ تحض المشاركين على تجسيد التجربة البريدية النابضة بالحياة في الدولة، من خلال صورهم.

كما أعلن بريد الإمارات عن تخصيص جائزة شهرية للمصوّر الذي يلتقط أجمل صورة لذلك الشهر وفقاً للموضوع المحدد، وهي عبارة عن مبلغ مالي بقيمة 2,500 درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا المخصصة، ودعا الموهوبين بالتصوير الفوتوغرافي في الإمارات للمشاركة في هذه المسابقة، التي تعكس التزامه بتعزيز التواصل والتفاعل في المجتمع، وإظهار التراث الثقافي الغني للدولة.

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