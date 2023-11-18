«ميتا» يبهر عشَّاق السينما

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعد نجاح النسخة الـ6 من الحدث السينمائي ((منتدى ميتــا السينمائي))، الذي تم تنظيمه من 7 وحتى 8 نوفمبر الجاري، استمر الاحتفال بهذا الحدث عبر عروض حصرية للأفلام في ((ديرة سيتي سنتر)) من 9 وحتى 12 نوفمبـر الجاري، إضافة إلى جولة خاصة تم تنظيمها في قاعة ((ساوند ستيج)) في ((مدينة دبـي للاستوديوهات)).
وتحول ((ديرة سيتي سنتر)) إلى وجهة سينمائية مفعمة بالنشاط، فاستمتع الحاضرون بمشاهدة مجموعة مختارة من الأفلام التي لم تكن مُتاحة بعد لعامة الجمهور. كما قدمت ((مدينة دبـي للاستوديوهات)) تجربة حصرية استثنائية للمشاركين عبر ((جولة في المسارح العازلة للصوت))، واستكشاف أحدث ما تحتويه من مرافق ومعدات.
وأعربت ليلى مسينائي، مديرة ((منتدى ميتــا السينمائي))، والشريك لمجموعة ((جريت مايندز لإدارة الفعاليات)) المنظِمة للمنتدى؛ عن امتنانها للرعاة لدعمهم الذي لا يقدر بثمن في خلق تجربة سينمائية لا تُنسى.
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