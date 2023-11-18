«ميتا» يبهر عشَّاق السينما

بعد نجاح النسخة الـ6 من الحدث السينمائي ((منتدى ميتــا السينمائي))، الذي تم تنظيمه من 7 وحتى 8 نوفمبر الجاري، استمر الاحتفال بهذا الحدث عبر عروض حصرية للأفلام في ((ديرة سيتي سنتر)) من 9 وحتى 12 نوفمبـر الجاري، إضافة إلى جولة خاصة تم تنظيمها في قاعة ((ساوند ستيج)) في ((مدينة دبـي للاستوديوهات)).

وتحول ((ديرة سيتي سنتر)) إلى وجهة سينمائية مفعمة بالنشاط، فاستمتع الحاضرون بمشاهدة مجموعة مختارة من الأفلام التي لم تكن مُتاحة بعد لعامة الجمهور. كما قدمت ((مدينة دبـي للاستوديوهات)) تجربة حصرية استثنائية للمشاركين عبر ((جولة في المسارح العازلة للصوت))، واستكشاف أحدث ما تحتويه من مرافق ومعدات.

وأعربت ليلى مسينائي، مديرة ((منتدى ميتــا السينمائي))، والشريك لمجموعة ((جريت مايندز لإدارة الفعاليات)) المنظِمة للمنتدى؛ عن امتنانها للرعاة لدعمهم الذي لا يقدر بثمن في خلق تجربة سينمائية لا تُنسى.