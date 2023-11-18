«دبي ميراكل جاردن».. سيمفونية أزهار فريدة

تحظى ((دبي ميراكل جاردن)) بإشادات ومتابعات إعلامية واسعة، في العالم أجمع، باعتبارها أحد معالم دبي، ففيما أسواق المدينة ومعالمها الهندسية الرائدة وشواطئها وصحراؤها المترامية الأطراف تقدم مزيجاً من التجارب المتنوعة، ترى مجلة ((ترافيل أند ليجر آسيا)) أنه في مسار رحلة السائح عبر مناطق الجذب الرئيسية للمدينة، تمر جواهر كـ ((دبي ميراكل جاردن))، أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم.

ووفق المجلة، فإن أفضل وصف لتلك الحديقة التي تم إطلاقها 14 فبراير 2013 هو أنها ((سيمفونية أزهار فريدة))، إذ تقدم مجموعة من التجارب من بينها رحلة بين أكثر من 150 مليون زهرة و250 مليون نبتة، ومقهى للحلوى وعروض ترفيهية حية وأكشاك لأخذ الصور، وغيرها الكثير.

ويمكن الاستمتاع في الحديقة عبر التجول بين أزهار على شكل قلب، ومشاهدة دبدوب أزهار بارتفاع 12 متراً، وسيدة عائمة مصنوعة بالكامل من زهور البتونيا الحمراء والبيضاء، هذا عدا زيارة طائرة طيران الإمارات أيه 380 الشهيرة في الحديقة والمصنوعة من 500 ألف من الزهور والنباتات، مما يجعلها أكبر تركيبة أزهار في العالم.

أضف إلى ذلك مشاهدة ساعة طولها 15 متراً تتغير أزهارها مع تغير الفصول، ما يجعلها عامل جذب فريداً آخر في الحديقة، وسلسلة من فيلات الأزهار المزينة بزهور الليلك والخزامى والبرتقال والزنبق الأبيض، وقد باتت الحديقة الآن مليئة بتصميمات أزهار ثلاثية الأبعاد مثل الفطر العملاق والنمل والبجع، فيما تمثل قلعة الزهور داخل الحديقة حلماً لمحبي ديزني، وهي محاطة بعباد الشمس والأقحوان وبأبراج حصينة ومرافق لتناول الطعام وترتيبات للجلوس وديكور من الأزهار المتألقة.

ولفتت المجلة إلى موقع الاستراحة ((الكاباناس)) في الحديقة، والذي وصفته بأنه من أكثر المواقع رومانسية في الحديقة، حيث توفر الأكواخ المزينة بستائر زهرية ملاذاً حسياً مع وسائد للاسترخاء.

كذلك إلى جانب الخيارات الترفيهية التي تتراوح من جلسات اليوغا الجماعية ومنطقة لعب الأطفال وجلسات الزومبا لأفراد الأسرة، هذا عدا عرض الزهور الذي يضم فنانين يرتدون أزياء نابضة بالحياة وأقنعة غامضة، مشيرة إلى توفر مدرج للعروض الحية والعروض المسرحية في الحديقة.

وبعد كل المتعة والأنشطة الترفيهية، هناك إمكانية للاستمتاع بوجبة من مقهى الحديقة أو أكشاك عصير الفاكهة والمقاهي ومحلات الحلوى مع أطباق من أكثر من 30 بائعاً، هذا عدا عن أخذ الصور التذكارية مع الأصدقاء والعائلة، أو شراء هدايا تذكارية، وفق المجلة.