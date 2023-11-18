«حضور الغائب» يخلد ذكرى رموز الأدب الإماراتيين

يطرح الكاتب عبدالله السبب في كتابه ((حضور الغائب في المشهد الثقافي الإماراتي - سيرة ومسيرة)) تساؤلاً عن الكتابة عن المبدعين الراحلين، الذين غادرونا وخلفوا وراءهم إرثاً أدبياً وثقافياً ثرياً، فيستحضر بين دفتي هذا الكتاب أسماء فكرية وأدبية وثقافية لامعة، ما زالت حاضرة في ذاكرة الإبداع الإماراتي.

ويقدم الكاتب عبدالله السبب جهده الرصين، بينما يضع يد القارئ على سبب وبُعد آخر يتخطى مجرد الرغبة في الحفاظ على تلك الأسماء المبدعة من أبناء الإمارات الراحلة من الوقوع في فخ النسيان، ويتجه بجهده نحو صياغة سؤال جوهري يتعلق بإنجازات الراحلين، وعلى وجه التحديد مخطوطاتهم التي لم يتسنَّ لهم نشرها وترجمتها إلى كتب.

أسئلة

وهنا، يتوجه الكاتب عبدالله السيب في حديثه عن هذه المسؤولية نحو دور النشر للطباعة. لكنه لا يتوقف هنا، بل ينقلنا إلى سؤال آخر جدير بالاهتمام، وهو سؤال عن مسؤولية البحث عن تلك المخطوطات، التي أضحت برحيل أصحابها جزءاً من الإرث الوطني، فهل تتحملها المؤسسات المعنية بالثقافة أو الإعلام؟ وإن كان الكاتب في حياته تكبد مشقة إنجاز ما أنجز، وكذلك عناء البحث عن دار نشر تتحمل مسؤولية النشر والطباعة والتوزيع، فمن بإمكانه بعد رحيل مثل هؤلاء الكتاب أن يتصدى لهذه المهمة الجليلة، حتى وإن كانت شاقة؟

يعرض الكاتب تجارب عدد من الرموز الثقافية ورواد الحركة الأدبية الذين غيبهم الموت، وهو وفاء يحسب للكاتب عبدالله السبب، ولفتة يسعى بها لأن ينقل هذا الإرث إلى الأجيال اللاحقة وتعريفها برموز إماراتية غيبها الموت، لكنها حية بإبداعها.

ويضم الكتاب أيضاً مقالات لكتاب يحملون الهم نفسه، هم المشروع الوطني لتخليد ذاكرة هؤلاء الراحلين، والبحث عن مخطوطاتهم ونشرها.

عنوان عريض

وعن هذا الكتاب يقول الكاتب عبدالله السبب: عبر مداومتي على الكتابة عن المبدعين الراحلين تحت عنوان عريض هو ((حضور الغائب))؛ سواء في مجلة ((شؤون أدبية))، أو في مجلات ومطبوعات إماراتية أخرى، وبعد صدور كتابي ((شعراء في المشهد الإبداعي الإماراتي)) في معرض أبوظبي للكتاب، طلب مني اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ممثلاً بمسؤولة النشر لولوة المنصوري، إعداد كتاب بتسمية ((حضور الغائب)).

كتاب

وبالفعل شرعت في جمع المواد التي لدي، ولكني وجدتها فقيرة لتنشر في كتاب، فعكفت على مراجعة المواد التي لدي، وعملت على هندستها وتهذيبها، وحذفت الزوائد من الكلام، وأضفت الجديد والمزيد من المعلومات، لأجد نفسي وقد بلغت بعدد صفحات الكتاب إلى نحو 500 صفحة، ما اضطرني إلى اختيار ستة مبدعين من مدارس أدبية مختلفة، والكتابة عنهم بأساليب مختلفة؛ كلٌ بحسب اختصاصاته الأدبية، وبحسب ما يناسبه من معلومات، كي يجد القارئ نفسه أمام شخصيات مختلفة ليصل بي الأمر، في ما بعد، إلى ابتداء الكتاب بأكثر من مقدمة، متكاملة في ما بينها ومفادها الإضاءة على شخصيات ثقافية راحلة، ولكنها حاضرة معنا في المشهد الثقافي بمآثرها وإبداعاتها.

وهنا أشير إلى أن شخصيات أخرى تم ترحيلها إلى جزء آخر، بعنوان آخر جديد، ولكنه يحمل الفكرة نفسها من ناحية ((حضور الغائب)). وفي ليلة توقيعي كتاب ((حضور الغائب))؛ عرضت عليَّ إحدى المؤسسات الثقافية الإماراتية، أن يكون المشروع المقبل عبر مشروعها الثقافي الوطني، وأحاول أن يكون الكتاب جاهزاً من طرفي بحد أقصى مطلع السنة المقبلة.