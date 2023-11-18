لوحات تحرر إمكانيات الخط العربي وترسم هندسة الحرف المجردة

عبر معرض ((أسود وأبيض)) في صالة الفنون ((مستاريا غاليري))، يرتقي الفنان التشكيلي والخطاط العراقي وسام شوكت، بفن الخط العربي الإسلامي، إلى مستوى جديد من الحرية، يمكن تفسيره من جهة، على أنّه متمرّد وجريء، ومن جهة أخرى، يتّسم بأنّه طبيعي للغاية، بالنسبة لفنان أرسى علاقة طويلة الأمد عبر الزمن، مع الحرف نفسه، ومن خلال أسلوبه الخاص الذي يشار إليه باسم ((كاليغرافورمز))، للدلالة على الأشكال الدقيقة للحروف، وأيضاً على الأشكال المجردة الناتجة عن التركيز على الأشكال الهندسية داخل بنيانها وخارجها.

ويتميز المعرض، الذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، بغياب الألوان، وسيادة الأبيض والأسود كمرادف لجوهر فن الخط العربي، إلى جانب حضور رحلة مبتكرة إلى عالم الأشكال وتركيبات الخط العربي، من خلال تسليط الضوء على التعبير العاطفي، وجمال أشكال الخط العربي، التي تنظم وفقاً للإيقاعات جديدة من الرموز التي تتخذ طابعاً متحرراً، أبرز التناغم بين المساحات الداكنة والفاتحة، ما يقدم للمشاهدين لوحات تظهر التناسب والتناسق في العمق واللون والأسلوب، باستخدام أنماط الخط العربي، ومن أهمها خط ((الوسام))، والأشكال الخطية في لوحات أصغر حجماً من المعتاد، لتعكس دقة التفاصيل وجمالها، ما يجعل هذه اللوحات كنوزاً فنية، وفي متناول متذوقي الفن.

إتقان المحاكاة

وفى سياق لونية الحرف وسماته لديه، يقول الفنان وسام شوكت، الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له، في عمله كفنان متفرغ، ومصمم ومتخصّص في تصميم الحروف الطباعية: الخط العربي بالنسـبة لي، هـو أكثـر من مجـرد مجموعةٍ من الحـروف ذات أشـكال جميلـة، وأبعـد بكثيـر من إتقـان لمحاكاة الأساليب التقليديـة القائمـة منـذ قـرون، هو التقدم والتطـور، فمـا تعلمـه أسلافنا مهّد لنا الطريـق، وأرى أن تقدمنا وتطورنـا يحمـلان القـدر عينـه مـن الأهمية التـي نوليهـا للماضي.

جماليات التراث

ويضيف شوكت، الذي نشرت أعماله بشكلٍ منتظم في كتب فن الخط العربي والتصميم، وعرضت أعماله في المعارض والمتاحف، وتم اقتناؤها من قبل مقتني الفنون: توصـف أعمالـي غالبـاً بأنهـا خـروج عن الخـط العربي الكلاسيكي. ولكـن فـي حقيقـة الأمر، لـم أغـض النظر قط عن تراث الشـكل الفنـي، أو المسـيرة والأحداث التـي شكلت كل حـرفٍ عربي بجمالياتـه، بـل يدفعنـي هـذا الأمر إلى الاستمرارية فـي عملي، والتقـدم بأشـكال لا تعرف الحدود.

مهارات حرة

ويؤكد شوكت، الذي تعلّم الخط العربي بشكل عصامي، أن مخيلتنا ومهاراتنـا هـي مـن تضـع حـدوداً لهـا. ولا يوجـد تعريف معيـن لماهية الشـكل المثالـي لحـرف مـا، بالتالي، لا وجـود لأي سـبب يمنعنـا من الاستمرار فـي التجربـة، حيث تأسـرني أشـكال الحروف الأبجدية العربية المختلفـة، وأرغـب دوماً فـي أن يشـاركني جمهوري ذلك الشـعور، فبالرغـم مـن وجـود ضوابط أساسـية هامة لفن الخط العربي، توجـد أيضـاً حريـة مطلقـة فيه.

أسلوب بسيط

وبما يتعلق بالأسلوب التقني للخط خلال معرضة الأخير ((أسود وأبيض))، يقول شوكت، الحائز على العديد من الجوائز عن أعماله بالخط العربي، كما شارك كفنان وعضو لجان التحضير والتحكيم في دوراتٍ مختلفة من بينالي الشارقة لفن الخط العربي، ومعرض دبي الدولي للخط العربي: ((بطبيعة الأمر، هو أسلوب بسيط، يعتمد على التجرد من الألوان، للتركيز على جمال الكلمة بذاتها، حيث إن الاستخدام المتباين بين الحبر أسود وأبيض، يوضح قوة التضاد والنقاء، ما يخلق سحراً وأناقة، خاصةً أن اللوحات الـ 111 التي يتضمنها المعرض، مرسومة على خلفيات متنوعة باللون البيج، ويبرز فيهم التباين والتوازن المريح، الذي يخلو من الضوضاء البصرية)).

دمج الحبر

ويوضح شوكت، الذي أقام معرضه الفردي ((رسائل الحب)) في عام 2011 في غاليري ((ريد سبيس)) للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية: ((تم رسم الأعمال الفنية على ورق مصنع، يتم معالجته بعناية، ليتمكن من دمج حبر الفحم بتأنٍ عليه، ما يصنع تبايناً بارزاً، يركز على العناصر الأساسية للشكل، وسماكة الخط والعمق والأبعاد والهيكل)).