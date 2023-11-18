فوز مسافي والجزيرة في «تاسعة الهواة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد ختام الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) أمس تسجيل اللاعبين 20 هدفاً، وفاز مسافي على دبا الحصن 3 - 2، في مفاجأة كبيرة، ووصل الفريق إلى النقطة 12، وتغلب الجزيرة الحمراء على مضيفه الرمس بنتيجة 4 - 3، وارتفع رصيده إلى 15 نقطة، وفاز العربي على مصفوت 3 - 0، محققاً 12 نقطة، والفجيرة على الحمرية 3 - 2 ورفع رصيده إلى 11 نقطة.
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