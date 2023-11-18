فوز مسافي والجزيرة في «تاسعة الهواة»

شهد ختام الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) أمس تسجيل اللاعبين 20 هدفاً، وفاز مسافي على دبا الحصن 3 - 2، في مفاجأة كبيرة، ووصل الفريق إلى النقطة 12، وتغلب الجزيرة الحمراء على مضيفه الرمس بنتيجة 4 - 3، وارتفع رصيده إلى 15 نقطة، وفاز العربي على مصفوت 3 - 0، محققاً 12 نقطة، والفجيرة على الحمرية 3 - 2 ورفع رصيده إلى 11 نقطة.

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