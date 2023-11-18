الفرنسي توماس جينـرو: إطلالات دبي الساحرة تحفز المشاركين لتقديم أجمل العروض

تصدر منتخب سلوفينيا اليوم الافتتاحي لبطولة أوروبا للقفز بالمظلات ((دقة الهدف))، التي تستضيفها دبي على مدار 3 أيام، وتختتم منافساتها اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويستضيفها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في سكاي دايف دبي بمنطقة الميناء السياحي بالجميرا، ويشارك فيها 150 متسابقاً من 28 فريقاً، من بينها فريقان من الإمارات.

ووسط الأجواء الممطرة التي تزامنت مع اليوم الافتتاحي للبطولة، أول من أمس، جاءت المنافسات مثيرة واستمتع أبطال أوروبا بالقفز وسط الإطلالة الساحرة لمعالم دبي الرائعة، مثل نخلة الجميرا وعين دبي وجزيرة بلوواترز، وغيرها.

وانطلقت منافسات اليوم الأول في الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً بعد تحسن حالة الطقس وأصبح مناسباً ومثالياً للقفز، وأسفرت النتائج عن تصدر المنتخب السلوفيني برصيد 3 سم، وتساوى في المركز الثاني كل من: المنتخب الإيطالي والمنتخب الألماني برصيد 6 سم، وجاء منتخب إيطاليا العسكري الأول رابعاً برصيد 7 سم، ثم منتخب التشيك العسكري خامساً برصيد 8 سم، ثم منتخب فرنسا سادساً برصيد 11 سم، ثم منتخب إيطاليا العسكري الثاني سابعاً برصيد 16 سم، وتساوى معه في الرصيد نفسه منتخب سويسرا العسكري.

عودة

وأكد الفرنسي توماس جينرو، بطل العالم للقفز بالمظلات في 2010، أنه سعيد بالعودة إلى دبي من جديد للمرة السادسة، وقال إنه يرتبط بدبي بأجمل ذكرى في مسيرته الرياضية عندما حطم الرقم القياسي العالمي في 2013 في القفز بالمظلات في الهبوط الدقيق، الذي يتكون من القفز بالمظلة من ارتفاع 1200 متر والهبوط على الهدف.

وأوضح البطل الفرنسي أن ما يميز دبي هي الإطلالات الساحرة التي تجعل القافزين يستمتعون بالتحليق في السماء وتحفزهم لتقديم أجمل العروض، إضافة إلى الطقس الرائع الملائم لممارسة رياضة القفز، خاصة خلال هذه الفترة من العام.

أهداف

من جهته، حرص يوسف الحمادي، مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، على الترحيب بالمظليين ومديري الفرق، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات حتى تسير المنافسات وفق الأهداف المرسومة لها، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح للبطولة.

وأعرب محمد يوسف المازمي، رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، عن سعادته البالغة بنجاح انطلاقة المنافسات، والمستويات العالية التي ظهر عليها المشاركون، وقال إن ما تحقق لم يكن متوقعاً بسبب البداية المتأخرة التي تسببت فيها حالة الطقس، منوهاً بأن البطولة تسير وفقاً لبرنامجها الزمني.

نتائج

وصرح المازمي بأن نتائج الفرق في البطولة تعتمد على قفزات المتسابقين الخمسة لكل فريق، حيث يسمح لكل قافز بـ8 قفزات، وبحد أدنى 4 قفزات، موضحاً أن كل قافز يصعد على متن طائرة صغيرة ضمن 20 شخصاً في كل طلعة من نادي سكاي دايف، ثم يهبط بالمظلة بعد عشر دقائق، وبفاصل زمن 3 دقائق بين كل فريق في المنطقة المخصصة قبالة فندق شاطئ العنوان، والهدف هو قيادة المظلة المفتوحة للهبوط على هدف يبلغ قطر مركزه (النقطة الصفراء) 2 سم، ثم يعود المتسابقون على قارب من فندق شاطئ العنوان إلى نادي سكاي دايف دبي لاستئناف القفز.

مشاركة

وكشف المازمي عن مشاركة فريقين من الإمارات في البطولة، أحدهما مدني، والآخر عسكري، إلى جانب مشاركة فردية واحدة، كما يشارك ضمن حكام البطولة حكمان عربيان، أحدهما من الإمارات، والثاني من البحرين، مؤكداً أن لجنة الحكام تضم أفضل حكام العالم، وبإشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

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