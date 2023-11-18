حسن إبراهيم: 4 فرق مرشحة للقب «دورينا» وشباب الأهلي الأبرز

أكد حسن إبراهيم المدرب والمحلل الفني، أن 6 فرق من أندية دورينا تتنافس على لقب النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، منها 4 فرق مرشحة للقب، وتنال الأفضلية على غيرها، وهي شباب الأهلي، الوصل، العين، الشارقة.

وقال إبراهيم في حديث مع ((البيان))، إن شباب الأهلي يعتبر الأبرز والأكثر حظاً لعدة أسباب، منها الاستقرار، وثبات مستواه الفني، وعدم خسارته في البطولة حتى الآن، إضافة إلى امتلاكه دكة بدلاء قوية، وثقافة الفوز بالبطولات وخبرة اللعب، وهناك الوصل، الذي نجح في التربع على الصدارة بنتائجه الإيجابية، لكن مستواه متذبذب، أما الشارقة، فهو فريق جيد، ومن المرشحين أيضاً، لكنه يعاني من الإصابات، ولديه مشكلة في خط الدفاع، ولدينا أيضاً فريق العين، الذي يسعى للحصول على اللقب، لكن تشكيلته غير مستقرة، ولم يصل إلى تكتيك واضح يعتمد عليه في المباريات حتى الآن.

وأشار مساعد مدرب منتخبنا الوطني سابقاً، إلى أن الوحدة والجزيرة من الفرق البارزة والقوية في منافسة الدوري، ويمتلكان عناصر مميزة، لكن مؤشرات الاستقرار في الفريقين ظلت ضعيفة، ومستواهما لم يكن ثابتاً وأثنى حسن إبراهيم على النسخة الحالية من الدوري، وقال إنها تطورت كثيراً عن نسخة الموسم الماضي، وأصبحت أفضل وأقوى، موضحاً أن عدة أسباب جعلت الدوري يكون أكثر إثارة وقوة، منها نجاح الأندية في اختيارات المدربين واللاعبين والأجانب، مع الاستفادة من أخطاء الماضي وعدم تكرارها.

وأضاف: في رأيي أن الأندية نجحت في كسب مدربين إكفاء، وكانت دقيقة في التعاقد مع الأجانب، مثل الوصل وشباب الأهلي، الذي يدافع عن لقبه، وكذلك الجزيرة، الذي كسب أجانب مميزين، ومدرباً صاحب اسم كبير، وأيضاً بني ياس تعاقد مع مدرب جديد، نجح في وضع بصمته في الفريق، مع محافظة عدد من الفرق على مدربيها المميزين، مثل مواصلة كوزمين مع الشارقة ومجيدي مع كلباء.

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