-->

Sunday, 19 November 2023 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حسن إبراهيم: 4 فرق مرشحة للقب «دورينا» وشباب الأهلي الأبرز

11/18/2023 7:27:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد حسن إبراهيم المدرب والمحلل الفني، أن 6 فرق من أندية دورينا تتنافس على لقب النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، منها 4 فرق مرشحة للقب، وتنال الأفضلية على غيرها، وهي شباب الأهلي، الوصل، العين، الشارقة.

وقال إبراهيم في حديث مع ((البيان))، إن شباب الأهلي يعتبر الأبرز والأكثر حظاً لعدة أسباب، منها الاستقرار، وثبات مستواه الفني، وعدم خسارته في البطولة حتى الآن، إضافة إلى امتلاكه دكة بدلاء قوية، وثقافة الفوز بالبطولات وخبرة اللعب، وهناك الوصل، الذي نجح في التربع على الصدارة بنتائجه الإيجابية، لكن مستواه متذبذب، أما الشارقة، فهو فريق جيد، ومن المرشحين أيضاً، لكنه يعاني من الإصابات، ولديه مشكلة في خط الدفاع، ولدينا أيضاً فريق العين، الذي يسعى للحصول على اللقب، لكن تشكيلته غير مستقرة، ولم يصل إلى تكتيك واضح يعتمد عليه في المباريات حتى الآن.

وأشار مساعد مدرب منتخبنا الوطني سابقاً، إلى أن الوحدة والجزيرة من الفرق البارزة والقوية في منافسة الدوري، ويمتلكان عناصر مميزة، لكن مؤشرات الاستقرار في الفريقين ظلت ضعيفة، ومستواهما لم يكن ثابتاً وأثنى حسن إبراهيم على النسخة الحالية من الدوري، وقال إنها تطورت كثيراً عن نسخة الموسم الماضي، وأصبحت أفضل وأقوى، موضحاً أن عدة أسباب جعلت الدوري يكون أكثر إثارة وقوة، منها نجاح الأندية في اختيارات المدربين واللاعبين والأجانب، مع الاستفادة من أخطاء الماضي وعدم تكرارها.

وأضاف: في رأيي أن الأندية نجحت في كسب مدربين إكفاء، وكانت دقيقة في التعاقد مع الأجانب، مثل الوصل وشباب الأهلي، الذي يدافع عن لقبه، وكذلك الجزيرة، الذي كسب أجانب مميزين، ومدرباً صاحب اسم كبير، وأيضاً بني ياس تعاقد مع مدرب جديد، نجح في وضع بصمته في الفريق، مع محافظة عدد من الفرق على مدربيها المميزين، مثل مواصلة كوزمين مع الشارقة ومجيدي مع كلباء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN18112023000110011019ID1107450952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث