شرطة دبي بطل «بايك أبوظبي جران فوندو» للدراجات الهوائية

اختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو بمشاركة عدد كبير من الدراجين من جميع أنحاء المنطقة، والذين أنهوا مسار السباق البالغ طوله 154 كيلومتراً وتنافسوا على الفوز بإحدى الجوائز التي يبلغ مجموعها 2 مليون درهم.

وتفوق الدراج ياسين حمزة من فريق شرطة دبي في فئة الرجال ليجتاز خط النهاية في مسار العين للدراجات الهوائية، أما في فئة السيدات، فانتزعت أكفيل جيديرياتي من فريق شرطة دبي المركز الأول، وحصل الفائزين على جائزة متصدر فئة الرجال ومتصدرة فئة السيدات والتي تبلغ قيمة كل منها 100000 درهم من أصل مجموع الجوائز البالغة قيمتها 2 مليون درهم.

سباق

ويعد الحدث واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية المقامة في الإمارات، والتي يشارك فيها عدد من الدراجين الهواة والمحترفين في سباق امتد من الباهية وتحديداً من أمام جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي إلى مدينة العين وتحديداً عند مسار العين للدراجات الهوائية.

وانطلق أكثر من ألف متسابق ومتسابقة، من أكثر من 80 جنسية، من خط البداية في جوجيتسو أرينا في الباهية في منافسة حامية طوال السباق، حيث تنافسوا ضمن خمس مجموعات للسرعة، خصصت المجموعة الأولى للرجال المحترفين والسيدات المحترفات والفرق، بينما تم تقسيم بقية المشاركين إلى مجموعات مختلفة بناءً على متوسط سرعتهم.

توج الفائزين الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ والعميد عصام عبدالله آل علي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات؛ وخميس الخييلي، ممثل بلدية مدينة العين؛ وسهيل ساهيد، ممثل برجيل القابضة؛ ونضال الأشقر، ممثل ((بن حمودة))؛ وفؤاد درويش، ممثل شركة بالم سبورت.

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: ((شهدنا اليوم أمثلة ملهمة على العزيمة والروح الرياضية منذ انطلاقة سباق بايك أبوظبي جران فوندو وحتى نهايته، لتختتم النسخة الثانية من هذا السباق بنجاح باهر، إن مشاهدة هذا التفوق الرياضي تعزز من التزامنا تجاه دعم رياضة الدراجات الهوائية وتجعلنا أكثر فخراً بمتابعة نموها المتواصل)).

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