سعود بن صقر: العطاء تجسيد حقيقي لنهجنا الإنساني

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الأعمال الخيرية والإنسانية قيم متأصلة في مجتمع رأس الخيمة، وهي البوصلة التي نسترشد بها لبناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً، فالعطاء تجسيد حقيقي لنهجنا الإنساني.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس، انطلاق النسخة الـ 13 من سباق ((تيري فوكس رأس الخيمة)) المخصص لدعم أبحاث السرطان، على كورنيش القواسم، بمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع، حيث أطلق سموه إشارة بدء السباق.

وأشاد سموه بالأهداف النبيلة للسباق الرامي إلى تعزيز الأبحاث والابتكار لعلاج أمراض السرطان، ورفع الوعي المجتمعي، والحفاظ على الصحة، وتعزيز جودة الحياة.

ويقام السباق، الذي يعد أحد الأنشطة الرئيسة في إمارة رأس الخيمة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث يخصص ريعه لجامعة الإمارات بمدينة العين، التي تجري بحوثاً علمية متخصصة حول أمراض السرطان.

وينظم السباق إحياءً لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، الذي أصيب في ريعان شبابه بسرطان العظام، وفقد على أثر ذلك إحدى ساقيه، لكن، وبالرغم من ذلك، وقبل وفاته، أصر على الانطلاق برحلة ماراثونية طويلة بساق واحدة عبر كندا، بهدف دعم أبحاث السرطان.

ونجح فوكس في إنهاء رحلته بعد 143 يوماً، قاطعاً خلالها مسافة 5373 كيلومتراً، وعقب مهمته النبيلة، توفي تاركاً خلفه إرثاً إنسانياً عالمياً، حيث يتم من ذلك الحين إجراء سباق تيري فوكس سنوياً، في أكثر من 60 دولة حول العالم، بمشاركة الملايين من الأفراد.

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