منافسات الشباب تختتم «عربية الجودو» اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تختتم اليوم في مجمع زايد الرياضي فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الجودو، وبإشراف الاتحاد العربي للعبة، وتشهد الجولة الختامية منافسات الشباب والشابات على مستوى الفرق، بالدور التمهيدي لكل الأوزان، تعقبها المراحل النهائية ومراسم التتويج.

وشهدت الجولة الافتتاحية لفئة الأشبال ((إناث)) تتويج فريق الفجيرة للفنون القتالية باللقب بعد حصوله على 11 ميدالية (4 ذهبيات، و3 فضيات، و4 برونزيات)، بينما حصد فريق الصليبخات الكويتي لقب بطولة الأشبال ((ذكور)) برصيد 7 ميداليات (3 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزيتان).

وأشاد ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين خزينة الاتحاد الدولي، بالنجاح الفني والتنظيمي الذي حققه نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأثنى على جهود اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، ونادر أبوشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نائب رئيس اللجنة العليا، وكل اللجان المساعدة، بجانب الدور الكبير لممثلي اتحاد الجودو في اللجنة العليا، وهم محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد للاتحاد مدير البطولة، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وشعبان السيد، المدير التنفيذي للبطولة.

وأشاد بالجهود التي بذلت من حكام اللعبة باتحاد الجودو، وكل الذين أسهموا في إنجاح الحدث، وعكس الصورة المتميزة عن دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز