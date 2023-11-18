عبدالله الشرقي يتوج أبطال سباق الجري بالفجيرة

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في المراكز الستة الأولى في سباق بنك الفجيرة الوطني للجري، وشهد السباق مشاركة ما يقرب من 3000 عداء في النسخة السابعة من الفعالية السنوية الذي أقيمت في إمارة الفجيرة أمس.

وثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الجهود الكبيرة لجميع المسؤولين والقائمين على تنظيم الحدث، الذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي بالنشاط البدني في الحياة اليومية، والارتقاء بجودة الحياة، بوصفها محاور رئيسة تسعى إلى تحقيقها الفعاليات والمبادرات المجتمعية في الإمارة.

فعالية

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من العدّائين والرياضيين من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع كافة من مناطق الدولة المختلفة، إذ انطلق السباق، واختتم لهذا العام في ميدان الفجيرة فستيفال، مقابل مستشفى الفجيرة بالقرب من مسجد الشيخ زايد الكبير، وامتد على مسافات تتراوح بين 3 و5 و10 و11 كيلومتراً، ومر عبره العداؤون بمعالم سياحية بارزة لإمارة الفجيرة، وتمتع بوسائل الأمن والسلامة والإسعافات الأولية كافة لضمان سلاسة الحدث وصحة المشاركين.

تتويج

حضر حفل التتويج الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وشريف رفيع مدير بنك الفجيرة الوطني.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: ((يهدف سباق بنك الفجيرة الوطني للجري السنوي إلى تشجيع المشاركة المُجدية في الفعاليات الرياضية لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. ولقد كان من المتميز أن نرى المتسابقين من الأعمار كافة، ومختلف مستويات اللياقة البدنية، من أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، يشاركون في سباق هذا العام. وأهنئ جميع المشاركين على جهودهم، ونتطلع لرؤية عدد أكبر من المشاركين في سباق العام المقبل)).

وأضاف كوك: ((أود أن أتوجه بالشكر للرعاة كافة على دعمهم السخي، والذين لولا مشاركتهم ما كان هذا السباق ليكون ناجحاً، ونتشرف بأن نعمل معاً من أجل مجتمع أكثر لياقة وصحة)).

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