«ساري» بطلاً في ثالث سباقات مضمار العين

تألقت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في ثالث سباقات المضمار العيناوي، أول من أمس، لتحقق الثنائية عبر إسطبلات ياس للسباقات، والوثبة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو بعدما انتزع المهر ((ساري)) لقب سيح بن عمار في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة، قطعها المهر الأشقر في 01:53:19 دقيقة، وبفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني، وأكملت المهرة فادية الوثبة الثنائية بفوزها بلقب المقام في الشوط السادس للخيول المبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1400 متر، قطعتها المهرة الشقراء في 01:38:03 دقيقة، لتتصدر بفارق 8.5 أطوال عن أقرب الملاحقين.

وخطف الجواد ((أوتينا)) لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لقب عود التوبة في الشوط الخامس للخيول المبتدئة، التي تسابقت لمسافة 1600 متر، ونجح الجواد البطل بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة باتريك كوسجراف، في حسم الأمور في اللحظة الأخيرة قبل خط النهاية بفارق عنق عن ملاحقه المباشر، بزمن 01:53:75 دقيقة عن صاحب المركز الثاني.

توج الجواد ((مكفول)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب رماح في الشوط الأول للخيول المبتدئة، التي تسابقت لمسافة 2000 متر، ولم يجد الجواد البطل تحت إشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوبن، كبير عناء في الابتعاد عن منافسيه بفارق 5.5 أطوال، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:07:63 دقيقة.

اكتسح الجواد ((إيه إيه لهب)) للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة سام هتشكوك، منافسيه من الخيول المبتدئة بفارق 10.75 أطوال في الشوط الثاني، ليظفر بلقب جبل حفيت لمسافة 1800 متر، وانطلق الجواد الرمادي برشاقة ليتصدر السباق بزمن قدره 02:04:91 دقيقة.

فاز الجواد ((صلب)) للخيالة السلطانية العمانية، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سيف البلوشي، بلقب الساد في الشوط الثالث الرئيس بالأمسية، لمسافة 1800 متر - تكافؤ- وتقدم الجواد الفائز منافسيه في الأمتار الأخيرة ليتصدر السباق بفارق 1.5 طول عن ملاحقه المباشر، وبزمن 02:06:18 دقيقة.

في ختام الأمسية، فاز الجواد ((ديزرت)) بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة بالشوط السابع لمسافة 1400 متر- تكافؤ- بفارق 2.5 طول عن صاحب المركز الثاني، بزمن قدره 01:37:85 دقيقة.

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