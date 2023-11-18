الإنجليزي والاس يتألق في «جولة دي بي ورلد» للغولف

تعلن اليوم هوية بطل النسخة الخامسة عشر لبطولة جولة دي بي ورلد الختامية لموسم ((السباق إلى دبي))، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب ((السباق إلى دبي)) لجولة دي بي ورلد.

وتحمل الجولة الرابعة الختامية اليوم، الكثير من الانتظار، في ظل المعطيات التي تجعل المنافسة مفتوحة حتى النهاية، مع تواصل السباق الشرس بين اللاعبين، سواءً لكسب لقب البطولة البالغ مجموع جوائزها المالية 10 ملايين دولار أمريكي، أو الوجود في قائمة العشرة الأوائل لترتيب ((السباق إلى دبي))، في ختام موسم جولة دي بي ورلد، وتقاسم الجوائز المالية الإضافية البالغة 5 ملايين دولار أمريكي.

وشهدت الجولة الثالثة التي أقيمت أمس السبت، كتابة اللاعب الإنجليزي مات والاس، التاريخ، بعدما حقق رقماً قياسياً لأقل عدد من الضربات في جولة واحدة على مدار جميع نسخ البطولة، بتحقيقه 60 ضربة، بواقع 12 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى صدارة الترتيب برصيد 16 ضربة تحت المعدل.

ونجح الإنجليزي البالغ من العمر 32 عاماً، وصاحب المركز 48 حالياً في ترتيب ((السباق إلى دبي))، في التفوق على نفسه، وبعدما اكتفى بتسجيل 4 ضربات تحت المعدل في أول جولتين، حقق هذا الرقم القياسي، مستفيداً من تسجيله 9 نتائج ((بيردي)) في آخر تسع حفر على التوالي في الجولة الثالثة، ليقفز من المركز الـ 21 إلى المركز الأول.

وشارك النرويجي فيكتور هوفلاند والإنجليزي تومي فليتوود المركز الثاني، برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بعدما حقق كل منهما 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة.

وحل بالمركز الرابع الدنماركي جيف فينثر برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعدما حقق 8 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، فيما تراجع الدنماركي نيكولاي هوجارد من المركز الأول إلى المركز الخامس، بعدما اكتفى بتسجيل ضربتين تحت المعدل في الجولة الثالثة، ويشاركه المركز الإسكتلندي إيون فيرغسون، الذي سجل 8 ضربات تحت المعدل في الجولة. ويبدو أن الإسباني جون رام، حامل اللقب، خرج مبدئياً من السباق على الاحتفاظ على اللقب، لكنه حافظ على حظوظه حسابياً، بعدما حقق 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح رصيده 11 ضربة تحت المعدل.

وتحسن أداء الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن التتويج بلقب الموسم لجولة دي بي ورلد ((السباق إلى دبي))، بعدما سجل 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليصبح رصيده 8 ضربات تحت المعدل، مع سعيه لإنهاء البطولة بأفضل مركز ممكن.

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