18 خيلاً تتنافس على كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب اليوم

يحتضن مضمار الدار البيضاء ((انفا)) بالمغرب اليوم فعاليات المحطة الـ13 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30 والثالثة عربياً.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في إطار اهتمام سموه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كل دول العالم، وتأكيد حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتقام منافسات الكأس الغالية ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول على كأس الملك محمد السادس ملك المغرب، ويقام السباق لمسافة 1750 متراً في المضمار الرملي، بمشاركة 18 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأصيلة بالمغرب وأوروبا، ويخصص للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن فئة ((ليستد))، وتحت إشراف وتنظيم اللجنة العليا لسباقات الكأس الغالية برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وفيصل الرحماني مشرف عام السباقات، بالتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.

ويشهد السباق مشاركة مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية في المغرب وأوروبا، وتضم القائمة ((ميسي، أبهار جرين، أمين جرين، أسراء أم ربيع، اسيكسار فال، شعلان آر ام، جيشان، مالك معمورة، موغير بي اس، مهيمن جرين، بريفالي، زين الحلا، زبير الميلز، فاتن، أماني أطلس، دهماء أطلس، مرجانا أطلس، فانيلا جري)).

وقال فيصل الرحماني: فخورون بمواصلة سباقات الكأس الغالية تحقيق أهدافها، وترجمة رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لرعاية مسيرة التقدم والازدهار بالخيل العربي حول العالم.

وأكد أن تنظيم المحطة الـ13 في المغرب، يعكس الروابط المتينة التي تجمع الإمارات والمغرب في كل المجالات، والعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، وقال: المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول وتجدد المنافسة في مضمار ((انفا)) بالدار البيضاء، يؤكد مكانة الحدث وقيمته التاريخية وريادته بين سباقات الخيول العالمية، إذ نجحت الجولات العربية للكأس الغالية، برؤية القيادة الرشيدة، في تحقيق إنجازات كبيرة للإمارات في مضامير الخيل الأوروبية والعالمية.

وأشار الرحماني إلى أن المحطة المغربية من أهم السباقات في أجندة الكأس الغالية، لما يمثله من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل في المغرب، معرباً عن ارتياحه للمشاركة المميزة في السباق، ما يؤكد مكانته لدى ملاك الخيل في المغرب والعالم.

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