بعثة «الأبيض» تغادر إلى البحرين بـ 27 لاعباً

تغادر مساء اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم متوجهة إلى المنامة استعداداً لمواجهة منتخب البحرين بعد غدٍ ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وتضم بعثة ((الأبيض)) 27 لاعباً هم خالد عيسى، علي خصيف، حسن حمزة، خالد الهاشمي، محمد العطاس، خليفة الحمادي، عمر حسين هيكل، خالد الظنحاني، عبدالله إدريس، زايد الزعابي، عبد الرحمن صالح، خالد بطي، علي سالمين، عبدالله رمضان، يحيى نادر، ماجد راشد، محمد عباس، حازم محمد، حارب عبدالله، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان.

ويجري منتخبنا اليوم حصة تدريبية صباحية على الملعب الفرعي لنادي الوصل ، يؤدي تدريبه الرئيسي في استاد البحرين غدٍ. وكان ((الأبيض)) استهل مشواره بالتصفيات بالفوز على منتخب نيبال 4 - 0.

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