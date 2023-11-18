سيفيري نجم «السماوي» يقود ألبانيا إلى «يورو 2024»

تألق الدوليان الألباني تاولانت سيفيري والمالي يوسف نياكاتي نجما فريق الكرة بنادي بني ياس مع منتخبي بلديهما خلال مشاركتيهما في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية ((يورو 2024))، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وساهم سيفيري، جناح ((السماوي))، في قيادة منتخب ألبانيا للتأهل رسمياً إلى نهائيات ((يورو 2024)) للمرة الثانية في تاريخه في إنجاز تاريخي، بعدما تسبب في ركلة جزاء لصالح ألبانيا في مباراته مع مولدوفا أحرز منها زميله سوكول تشيكاليشي هدفاً في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 بالجولة السابعة بالمجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة للنهائيات الأوروبية، لتتأهل ألبانيا بصدارتها المجموعة، وتألق سيفيري مع منتخب ألبانيا خلال مشوار التصفيات بتسجيله هدفين، وصناعة أكثر من هدف

وفي المقابل، تألق يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس في أول ظهور له مع منتخب مالي، وأحرز هدفاً خلال فوز مالي على تشاد 3 - 1 في الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد 7 دقائق من دخوله بديلاً في الشوط الثاني للمباراة.

ويعود الثنائي إلى بني ياس عقب ختام مشاركتيهما الدولية، حيث يلعب سيفيري مع ألبانيا غداً أمام جزر الفارو، فيما يشارك نياكاتي في مباراة مالي وأفريقيا الوسطى.

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