تركيا تصعق ألمانيا بثلاثية وتفسد الظهور الأول للمدرب ناجلزمان على أرضه

صدمت تركيا منافستها ألمانيا صاحبة الأرض ومستضيفة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بالفوز عليها نتيجة 3-2 في المباراة الدولية الودية التي جرت السبت، لتفسد الظهور الأول للمدرب يوليان ناجلزمان على أرض بلاده بعد توليه المسؤولية في سبتمبر أيلول الماضي.

ولا يزال أمام ألمانيا، التي تسعى لإعداد فريق يمكنه المشاركة بقوة في بطولة العام المقبل على أرض البلاد، طريق طويل لتقطعه حيث لا يزال الدفاع المهتز للفريق سببا رئيسيا للقلق.

وكانت بداية ألمانيا قوية وتقدمت في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعب الوسط المهاجم كاي هافرتس، الذي لعب بشكل غير معتاد كظهير أيسر، مستغلا تمريرة ليروي ساني أمام 70 ألف متفرج.

واستفاد الضيوف من سلسلة الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها منافسهم ليردوا بهدفين سجلهما فردي قاضي أوغلو في الدقيقة 38 وكينان يلدز اللاعب السابق لفريق الشباب ببايرن ميونيخ والبالغ من العمر 18 عاما في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك نيكلاس فولكروج التعادل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة منخفضة بعد انطلاقة منفرده من فلوريان فيرتز مسجلا هدفه العاشر في 12 مباراة دولية مع ألمانيا.

ورفض الأتراك، الذين تأهلوا بالفعل لبطولة أوروبا العام المقبل، الاكتفاء بالتعادل وسدد صالح أوزجان في القائم قبل أن يحصل الضيوف على ركلة جزاء بعد لمسة يد من هافرتس سجلها يوسف ساري في الدقيقة 70.

وستواجه ألمانيا النمسا بعد ذلك يوم الثلاثاء المقبل في مباراة دولية ودية أخرى.



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