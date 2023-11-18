لا للابتزاز العاطفي

يعتبر الابتزاز العاطفي شكلاً من أشكال الابتزاز خاصة عندما يصدر هذا التهديد من الأشخاص القريبين منا، قد نسقط أحياناً في دائرة محيطنا من الناس المقربين منا، يعرفون أسرارنا ونقاط ضعفنا، ربما أسرنا وآباؤنا أو أمهاتنا أو أزواجنا أو حتى رؤساؤنا في العمل وهؤلاء يستخدمون قربهم منا لتحقيق مصالحهم وابتزازهم لنا ناعم يجعلنا نرضخ لهم بكل بساطة وقد نصبح بمثابة مستهدف لهم.

إن الابتزاز العاطفي يعرف بأنه طريقة لاستغلال الفرد باستخدام مبدأ التلاعب بالعواطف وأحياناً صلة القربى والرحم والصداقة وغيرها، لقد رأينا مثل هذا الابتزاز في حياتنا اليومية وقد نشهده من أناس كثيرين في حياتنا العملية، فقد تتعرض الأم لابتزاز من أطفالها مستغلين عاطفتها ومحبتها لهم، يستغلونها لأداء الواجبات وللحصول على الأموال ومساعدتهم في أمور كثيرة وربما غض الطرف والبصر عن تصرفاتهم المراهقة وربما تأخرهم عن القدوم للمنزل مستغلين حبها وحنانها وأمومتها.



وقالت الكاتبة سوزان فوروارد في كتابها «الابتزاز العاطفي» إن هناك الكثيرين ممن يمارسون عملية الابتزاز العاطفي في حياتنا، بل قد يسرق وقتك الثمين، وذلك عندما لا يعطيك الوقت أو لا يسمح لك بالتفكير في موضوع قاله ويريدك أن تنفذه، وهناك من يستهزئ بوجهات نظرك ويقلل من أفكارك كما يحبطك في كل خطوة تقدم عليها.

وهناك من يستخدم السخرية والتهكم والضحك عليك، وعندما لا تشاركه السخرية على نفسك سيقول بأنك معقد ولا تعرف حس الدعابة والمزح، وكأن المطلوب أن ترضخ وتستقبل ما يساق ضدك من سخرية بل وتسهم في التقليل من نفسك وقيمتك وهذه ستقودك دون شك للشعور بالنقص وقد تستغرب أن من طرق الابتزاز في هذا النوع حيلة الصمت والتجاهل، حيث لا يرد على مكالماتك ولا رسائلك، وعند الرد يكون مختصراً ومشوشاً، وهذه الحالة تجعلك في حيرة وتساؤلات عن الأخطاء التي صدرت منك حتى يعاملك بهذه الطريقة.



وهناك ممارسات عديدة ومتنوعة لمن يبتزك عاطفياً، المهم أن تكون ثقتك بنفسك كبيرة، وتذكر أنك لست بحاجة لإنسان يزيد عليك هموم الحياة، ويذكرك بشكل مستمر بالنقص أو العثرات، وفي نفس اللحظة لا يقدم المساعدة ولا النصيحة الصحيحة.