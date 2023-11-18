استهل منتخبنا الوطني التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بفوز كبير قوامه أربعة أهداف نظيفة على منتخب نيبال، وهو استهلال مبشر رغم تواضع الفريق المنافس، لكن اللافت للنظر أننا سجلنا كل المحصلة في شوط المباراة الأول، بينما خرجنا في الثاني متعادلين سلبياً، وهو الأمر الذي يجب أن نتوقف عنده لمعرفة أسبابه ومعالجتها قبل اللقاء الثاني مع المنتخب البحريني الشقيق بعد غد في المنامة.

عمد المدرب البرتغالي بينتو إلى تغيير خمسة لاعبين تدريجياً، معظمهم من المهاجمين البارزين، وفي مقدمتهم علي مبخوت، وكان مدركاً أنه يدخرهم لمباراة البحرين، إلى جانب إفساح الفرصة أمام الاحتياطيين لتجهيزهم أيضاً، قد يكون ذلك أحد أسباب عدم تسجيل أهداف إضافية في هذا الشوط، وقد يكون تحسن أداء الفريق المنافس، لا سيما في التركيز على الواجبات الدفاعية لمنع المزيد من الأهداف، قد يكون ذلك سبباً لا نستطيع تجاهله.

في كل الأحوال، الأمور كانت طيبة، سواء فيما يتعلق بأداء اللاعبين وتحركاتهم، أو فيما يتعلق بدور المدرب في التشكيل والتغيير والقيادة، لكن من المعلوم أن لقاء الثلاثاء سيكون مختلفاً كلياً، فإذا كان منتخب الإمارات يمر بفترة تجديد وتطوير وتحسن ملحوظ، فالحال نفسها تنطبق على المنتخب البحريني، ولا شك أن المنافسة على صدارة هذه المجموعة ستكون على أشدها بين المنتخبين.

آخر الكلام

قبل ضربة البداية تلقى علي مبخوت ((طاقية نيبال)) هدية من كابتن الفريق، فهي مثار اعتزازهم؛ لأنها تعبر عن الزي التقليدي والتراث النيبالي، وقد كانت لفتة جميلة، إلا أن منتخبنا عليه أن يخلع طاقية نيبال، وأهدافه الأربعة المتنوعة في الشوط الأول قبل الذهاب للمنامة، ولا يتذكر إلا أسباب توقف ماكينة الأهداف عن العمل في الشوط الثاني، حتى يعيد تشغيلها هناك، فالديربي الخليجي الصعب في حاجة ماسة لاستلهام كل لحظات الإلهام، حتى نعبر البحرين، ونعود بالصدارة.