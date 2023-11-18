بالكم أم بالكيف

منذ طفولتي وأنا أحب أن أكون وسط المجموعة والأصدقاء، أحب المشاركة مع الجميع وأعشق العمل الجماعي، كانت تلك الطفولة كحجر أساس لكل تلك العلاقات التي تبعتها حياتي بمختلف مراحلها. وساعد في ذلك أني شخصية اجتماعية جداً، لا يصيبني رهاب الجماعة أو الارتباك أمام الجمهور.

ومع مرور الوقت واختلاف تلك المراحل في حياتي بجميع أشكالها، واختلاف تجاربها وأماكنها، اختلف كل شيء. لم تعد تلك البراءة كما كانت، ولم يعد الآخرون كما كانوا، ولم أعد أنا كما كنت. بالنسبة لي، فقد تعلمت كثيراً، ومررت بالكثير من المواقف مع القريب والبعيد، تألمت من بعضها، وحزنت وبكيت من بعضها، وأسعدني بعضها. لكن بقي سقف توقعاتي هو السبب الحقيقي بأكثر شعور إيلاماً، وهو الخذلان والانكسار.

أما في وقتنا الحالي ومع تزايد وجودنا في العالم الافتراضي أصبح الاختيار أصعب، فالتمييز بين الحقيقي والمزيف ليس بالأمر السهل، إضافة إلى أن الكم والعدد الأكبر من المتابعين أصبح هم معظم المتواجدين في العالم الافتراضي. ولا يهم الكيف، أي الطريقة التي ستزيد هذا العدد. وللأسف لم تعد للقيم والمبادئ سوى أن تحارب بين كل هذه التحديات للبقاء. ومن يصفقون لك اليوم في لحظة ينقلبون ضدك ويحاربونك. ومن ينفخ البالون أكثر مما ينبغي في النهاية سينفجر هذا البالون في وجهه، وكذلك من نعطيهم أكبر من حجمهم.

أما الآن ربما نكون أو أكون بين الجميع وما زلت استمتع بوجودي بين الجماعة والعدد الكبير أياً كان، حقيقي أم افتراضي، لكن تبقى قيمة الصديق الحقيقي هي الأعلى في ترتيب قيمي. وكل ما مر الوقت وتعلمت أكثر من تجاربي، كلما زاد نضج شخصيتي، لكن لا أعلم لماذا يتقلص عدد الأصدقاء أو الأشخاص الحقيقيين في حياتي.

فلنعد ترتيب حساباتنا وقيمنا ومبادئنا، لأنها يجب أن تقدر بالكيف وليست بالكم.