إلى متى هذه المعاناة ؟

يسعدنا استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات في مختلف الرياضات من أجل الاستعدادات لخوض منافسات البطولات العالمية، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الأمر مفخرة لنا جميعاً بأن تأتي هذه المنتخبات والفرق من مختلف دول العالم، لتستفيد من الإمكانيات التي تتمتع بها بلادنا وتحديداً دبي، مدينة الإبداع والابتكار والأفكار الحديثة، خصوصاً هذه الأيام، حيث روعة الطقس وتميز المنشآت السياحية والرياضية، وكذلك المرونة في حركة السفر والتنقل، والحمدلله لدينا من المقومات المهمة التي تخدم الرياضة بكل ما فيها، في الماضي كنا نستضيف بعض الفرق العالمية والعربية خلال هذه الفترات، وكانت تقام المباريات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفي تلك الفترة أصبحت مدينتنا دبي هي المكان المفضل للفرق الأجنبية، حيث تتوقف الأنشطة هناك بسبب البرودة الشديدة والثلوج، وتأتي وتقيم معسكراتها في ((دانة الدنيا)) استعداداً لخوض منافسات البطولات المختلفة.

وكنا نستضيف أيضاً سباحين من الدول العربية الشقيقة السعودية، ولبنان، ومصر، الأردن، في معسكرات تستمر لمدة أسبوعين، وأصبح مجمع حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات وجميع الرياضات لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، حيث يستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين، ومن بينهم فائزون بثلاث ميداليات ذهبية و5 فضيات في الدورات، كما يبذل مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها، الجهد من أجل الظهور بصورة مثالية نقدرها تماماً، فقط لي أمنية بالنيابة عن كل الهيئات الرياضية المعتمدة رسمياً من قبل الجهة الرسمية وعددها 47، ألم يحن الوقت لكي يكون لتلك الهيئات صالات وملاعب ومضامير خاصة للمنتخبات الوطنية، والتي تعاني العديد منها من عدم توفر أماكن للتدريب والمباريات، وإذا نظمت بطولة يجب عليها الدفع من أجل تأجير الصالات! رغم إنها أندية حكومية، متى يتحقق هذا الحلم ويتم التخلص من هذه المعاناة المستمرة؟! والله من وراء القصد