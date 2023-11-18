الكتابة فعل نجاة!

في كل مكان، وفي كل الأوقات الصعبة التي مرت على البشرية، لم يحصل أن احتمل الإنسان منفرداً تلك الكوارث والمصائب التي مرت به، فغالباً ما كانت للكارثة أدبياتها وسلوكياتها التي تستدعي تعاطفاً جمعياً يلتف عليها، لتمر بأقل قدر من الألم والأوجاع والجراحات.

وفي كل تاريخ الكارثة، ظل الإنسان قادراً على الدوام على إنتاج أفعال تكون له منارة وحبل نجاة، ولعل الكتابة إحدى تلك المنارات، حيث يقف الأدب رافعة قوية، يقول كل ما يجب، وبأكثر الطرق قوة، وحفراً في القلوب والأرواح، وتفعل السينما والشعر والمسرح الشيء نفسه.. فهذه الوسائل الأشبه بالملاذات التي تركن لها البشرية، إذا عزّت الكلمة، وتراكمت المحن، وكثرت الفتن، وصار اليقين مستحيلاً!

تصبح الصورة أقوى من الكلام، والفيلم أشبه بالرصاصة، والقصيدة نجمة مسافرة، لا تقف في وجهها قوانين الرقابة، بينما تتسرب الأغنية كاتفاق جماعي يندس في حناجر الناس، فتحولهم لعاصفة أو زلزال، فهي مقاومتهم الوحيدة في وجه اليأس الذي يخنق إراداتهم.

إن الناس في كل الكوارث والأزمات، حتى تلك التي لا تخصهم شخصياً أو مباشرة، ولا تقع في فناء منازلهم وغرف نومهم، لكنها تقع في فناء الإنسانية الكبير، وفي مرمى قضاياهم ومبادئهم ومعتقداتهم، يحتاجون لهواء آخر يتنفسونه، يريدون أن يكونوا إلى جانب هذه القضايا، تمسكاً بإنسانيتهم، ولكونهم بشراً طبيعيين، معنيين بآلام ودموع وآهات إخوتهم وبني جلدتهم، إنهم يصرخون حتى لا يختنقوا بعجزهم وبالقهر، فهم في نهاية الأمر ليسوا بشراً آليين.

لماذا على الناس أن تظهر تعاطفها، يسأل أحدهم بوجه بارد، فلا أجد أفضل من تلك العبارة التي قرأتها حول القرش ((ما هو مميز في القرش، أن لديه عينين لا حياة فيهما، عينين سوداوين مثل عيون الدمى، عندما يتجه نحوك، لا يبدو أنه حي حتى يبدأ نَهْشَك، حينها تلك العينان السوداوان تصبحان بيضاوين، ثم تسمع الصراخ العالي الرهيب))، بينما تتميز عين وقلب الإنسان الطبيعي، بأنهما يضجان بالحياة والتعاطف والدموع، ولذلك هو إنسان، وليس حيواناً مفترساً!!