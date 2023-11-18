إلغاء روسيا تصديقها على حظر التجارب النووية

قررت روسيا سحب تصديقها على الاتفاق التاريخي الذي يهدف إلى حظر التجارب النووية في سلسلة عمليات إجرائية توجت بتصديق الرئيس الروسي على انتهاء العمل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

المدافعون عن الحد من الأسلحة يشعرون بالقلق من أن إلغاء تصديق روسيا على المعاهدة يمثل خطوة أخرى نحو تجدد سباق التسلح النووي العالمي.

يقول أندريه باكليتسكي، أحد كبار الباحثين في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف بسويسرا: ((نحن في وضع سيئ)). ((نحن لسنا في وضع رهيب بعد، ولكننا في وضع سيئ... الانسحاب الروسي من الاتفاقية هو السبب الذي يجعل الخطوة الأخيرة التي اتخذتها روسيا مثيرة للقلق للغاية)).

ومن شأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن تضع حداً لتجارب الأسلحة النووية إذ تهدف المعاهدة، التي فتح باب التوقيع عليها في سنة 1996، إلى وقف تجارب جميع الأسلحة النووية. ويعتقد خبراء الحد من الأسلحة أن إنهاء تجارب الأسلحة النووية وسيلة مهمة لمنع سباقات التسلح في المستقبل لأنه يمنع الدول من تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية لجيوشها.

ولم تحصل المعاهدة بعد على توقيعات كافية لتدخل حيز التنفيذ، ولكنها تعد سبباً رئيساً وراء التزام العديد من الدول - ومن ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين - وقفاً طوعياً للتجارب النووية منذ التسعينيات، كما امتنعت الدول الأخرى التي لم توقع على المعاهدة، ومن ذلك الهند وباكستان، عن إجراء التجارب.

وإضافة إلى ذلك، أدت المعاهدة إلى إنشاء منظمة مكلفة بمراقبة الكرة الأرضية لإجراء التجارب النووية، ويقع مقرها في فيينا، وهي تدير شبكة من أجهزة قياس الزلازل والسماعات المائية وأجهزة كشف النويدات المشعة القادرة على التقاط حتى الانفجارات النووية الصغيرة في أي مكان على الكوكب، ولقد نجحت في الكشف عن التفجيرات النووية لكوريا الشمالية، وأعطت نظرة ثاقبة لبرنامج الأسلحة النووية لتلك الدولة.

ووقعت روسيا على الاتفاقية ولكنها تقول إنها تعيد النظر الآن، وقد وقعت جميع الدول باستثناء تسع دول على معاهدة حظر التجارب النووية، ولكن لم ((تصدق)) عليها كل الدول - أي أنها وافقت بالكامل على الالتزام بقواعدها، وقد وقعت كل من الولايات المتحدة والصين على المعاهدة، ولكنهما لم تصدقا عليها بعد.

وصدقت روسيا على المعاهدة في سنة 2000، ولكن بدأ مجلس الدوما الروسي، وهو المجلس الأدنى في الجمعية الفيدرالية، العمل على إلغاء هذا التصديق، وانسحبت روسيا من العديد من المعاهدات النووية التي أبرمت في حقبة الحرب الباردة في السنوات الأخيرة.

أولاً، انتهكت معاهدة تحظر تطوير الصواريخ النووية متوسطة المدى. وفي الآونة الأخيرة، علقت مشاركتها في اتفاقية ستارت مع الولايات المتحدة، والتي تحد من عدد الأسلحة النووية المنتشرة على كل جانب.

وفي تصريحات أدلى بها، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سبب إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية هو جزء من علاقات ((الانتقام)) مع الولايات المتحدة. ويقول أندريه باكليتسكي، وهو باحث كبير في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف بسويسرا:

((هناك ميل في العامين الماضيين إلى أن روسيا ترغب في الحصول على كل ما تمتلكه الولايات المتحدة))، ولكن في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن روسيا تعمل على تطوير أسلحة نووية جديدة، وأن البلاد قد تقرر اختبارها.

لقد قامت روسيا تاريخياً باختبار أسلحتها النووية في أرخبيل ناءٍ في القطب الشمالي يسمى نوفايا زيمليا، وتظهر صور الأقمار الصناعية قدراً كبيراً من النشاط المتجدد في الموقع، وفقاً لجيفري لويس، الأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري. ويقول: ((إنها مزدحمة للغاية في نوفايا زيمليا، ونحن نشهد الكثير من أعمال البناء)). ويجرى تشييد مبانٍ جديدة كبيرة في الجزء الرئيس من الموقع، ويقول إن مجموعته تشهد أيضاً أعمال إصلاح وصيانة في أنفاق التجارب النووية في جميع أنحاء الموقع.

ويقول لويس إن روسيا ليست وحدها في هذا الصدد، فقد عملت الصين جاهدة أيضاً على تحديث منشآتها للتجارب النووية في لوب نور، كما قامت الولايات المتحدة أيضاً بتحديث منشآتها الاختبارية في ولاية نيفادا في الأعوام الأخيرة، ولو أن الحكومة الأمريكية تظل مصرة على أنها لا تخطط للعودة إلى التجارب النووية.

وفي الواقع، لا يعني النشاط دائماً حدوث تجربة نووية. ويقول باكليتسكي إن هناك العديد من التجارب غير النووية التي تجريها هذه الدول في مواقع التجارب الخاصة بها من أجل ضمان أن أسلحتها النووية لا تزال تعمل بشكل صحيح.

يقول لويس إن جزءاً على الأقل من الدافع وراء سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتفكير في الاختبارات هو الحرب في أوكرانيا. ويقول: ((أعتقد أن الطريقة التي يرى بها الروس الأمر هي أنهم بانسحابهم من هذه الاتفاقيات، فإنهم يرفعون درجة الحرارة النووية)). ((وأعتقد أنهم يأملون أن يؤدي ذلك بطريقة أو بأخرى إلى إبطاء إدارة بايدن أو سحب دعمها لأوكرانيا)).

يقول لويس إنه شخصياً لا يعتقد أن الاختبار الروسي وشيك، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشتاء في نوفايا زيمليا شديد البرودة، ولكن بحلول الربيع، يعتقد أن احتمالات اختبار روسيا هي ((ربما 50/50)).

أما أندريه باكليتسكي فهو أكثر تشككاً في أن روسيا ستجري تجربة نووية، لسبب واحد، كما يقول، أن روسيا تظل من الدول الموقعة على المعاهدة مثل الولايات المتحدة ويقول: أنا متأكد تماماً من أنه لو كانت روسيا أرادت بذل قصارى جهدها واختبار جهاز نووي، لكانت قد انسحبت من المعاهدة بالكامل.

وعلاوة على ذلك، يقول إن روسيا تعهدت بمواصلة تشغيل معدات المراقبة النووية الدولية التي تم وضعها في أراضيها من قبل منظمة معاهدة حظر التجارب النووية. وتواصل روسيا تشغيل 32 محطة من أصل 321 محطة مراقبة تابعة لشبكة مراقبة الاختبارات العالمية، والعديد من المحطات الروسية مهمة لمتابعة التطورات في أجزاء حساسة من العالم مثل كوريا الشمالية والصين وإيران، ولكن باكليتسكي ولويس يحذران من أن المعايير التي حدت منذ فترة طويلة من تطوير الأسلحة النووية بدأت بالتلاشي.

وأعتقد أننا نمر بفترة خطرة للغاية من عدم اليقين، إذ يمكن أن تسوء الأمور بالنسبة لنا إذا لم تتدخل المنظمات الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدولي عن طريق المبادرات والتشريعات القانونية التي من شأنها أن توقف التجارب النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

* باحث في شؤون الطاقة المتجددة