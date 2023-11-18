-->

Sunday, 19 November 2023 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عودة «جزئية» للاتصالات تسهّل توصيل المساعدات

11/18/2023 7:27:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عادت، جزئياً، أمس، خدمة الإنترنت والهاتف، إلى قطاع غزة، ما أنهى انقطاع الاتصالات الذي أجبر الأمم المتحدة على وقف تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية، لعدم تمكنها من تنسيق قوافلها.

وأفادت الأمم المتحدة بأن سكان غزة، (2.3 مليون نسمة)، يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، والماء، لكن لم يتضح على الفور متى ستكون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، قادرة على استئناف تسليم المساعدات التي تم تعليقها أول من أمس.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية، إنها تمكنت من إعادة تشغيل مولداتها، بعدما تبرعت ((أونروا)) بالوقود، ما يعني انتهاء انقطاع الاتصالات، وعودة الأخبار، ورسائل الصحافيين، والناشطين، في قطاع غزة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عادت الخدمة في وقت متأخر من ليل الجمعة.

((أطباء بلا حدود)): موظفونا

وأسرهم عالقون في غزة

في الأثناء، ذكرت منظمة ((أطباء بلا حدود))، في برلين، أن موظفيها، وأسرهم، عالقون في محيط مجمع ((الشفاء)) الطبي في غزة. وقالت المنظمة، إن 137 شخصاً، على صلة بها، بينهم: 65 طفلاً، لم يتمكنوا من المغادرة، وأن محاولات إجلائهم فشلت.

وجددت المنظمة الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، للسماح بإجلاء المدنيين، محذرة من وفيات جراء نقص الغذاء، والمياه، ((في الأيام والساعات القادمة)). وقالت المنظمة، إن موظفيها، وأسرهم، لم يتمكنوا من مغادرة الأماكن التي يمكثون فيها بالقرب من ((الشفاء)) خلال الأسبوع الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18112023000110011019ID1107450934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث