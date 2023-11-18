عودة «جزئية» للاتصالات تسهّل توصيل المساعدات

عادت، جزئياً، أمس، خدمة الإنترنت والهاتف، إلى قطاع غزة، ما أنهى انقطاع الاتصالات الذي أجبر الأمم المتحدة على وقف تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية، لعدم تمكنها من تنسيق قوافلها.

وأفادت الأمم المتحدة بأن سكان غزة، (2.3 مليون نسمة)، يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، والماء، لكن لم يتضح على الفور متى ستكون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، قادرة على استئناف تسليم المساعدات التي تم تعليقها أول من أمس.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية، إنها تمكنت من إعادة تشغيل مولداتها، بعدما تبرعت ((أونروا)) بالوقود، ما يعني انتهاء انقطاع الاتصالات، وعودة الأخبار، ورسائل الصحافيين، والناشطين، في قطاع غزة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عادت الخدمة في وقت متأخر من ليل الجمعة.

((أطباء بلا حدود)): موظفونا

وأسرهم عالقون في غزة

في الأثناء، ذكرت منظمة ((أطباء بلا حدود))، في برلين، أن موظفيها، وأسرهم، عالقون في محيط مجمع ((الشفاء)) الطبي في غزة. وقالت المنظمة، إن 137 شخصاً، على صلة بها، بينهم: 65 طفلاً، لم يتمكنوا من المغادرة، وأن محاولات إجلائهم فشلت.

وجددت المنظمة الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، للسماح بإجلاء المدنيين، محذرة من وفيات جراء نقص الغذاء، والمياه، ((في الأيام والساعات القادمة)). وقالت المنظمة، إن موظفيها، وأسرهم، لم يتمكنوا من مغادرة الأماكن التي يمكثون فيها بالقرب من ((الشفاء)) خلال الأسبوع الماضي.

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