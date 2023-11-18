مصرع 5 فلسطينيين بضربة جوية في الضفة

لقي خمسة عناصر من حركة ((فتح))، حتفهم في قصف جوي طال مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ومصادر في الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قضى على عدد من المقاتلين في مخيم ((بلاطة)) للاجئين في نابلس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الهجوم الذي وقع في مخيم ((بلاطة))، نفذته طائرة حربية، فيما يمثل تصعيداً في الأساليب الإسرائيلية المستخدمة بالضفة الغربية المحتلة. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك، حيث أعلن أن الضربة نفذتها إحدى طائراته، دون أن يحدد نوعها. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ليل الجمعة السبت، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، وجرح اثنان آخران، في ضربة جوية أصابت، بحسب إدارة المخيم مبنى، يضم مقراً لحركة ((فتح)).

وقال الجيش الإسرائيلي إن من بين الخمسة، محمد زهد، الضالع في إطلاق نار، أبريل الماضي في القدس، أدى إلى إصابة مواطنَين إسرائيليين اثنين. وأضاف إنه ضرب مخبأ يستخدمه مقاتلون كانوا يخططون لهجمات وشيكة على أهداف إسرائيلية.

وسقط منذ السابع من أكتوبر الماضي، 212 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي، أو مستوطنين، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

وصباح أمس، بعد الضربة الجوية، داهم جنود إسرائيليون مخيم ((بلاطة))، وفجروا منزلاً كان خالياً، على ما أفاد شهود.

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