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القصف الإسرائيلي يطال العمق اللبناني

11/18/2023 7:27:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبادل ((حزب الله)) اللبناني وإسرائيل، أمس، إطلاق الصواريخ في مناطق قريبة من الحدود، فيما شنت إسرائيل غارة طالت مسافة 15 كيلومتراً في العمق اللبناني، بحالة نادرة الحدوث.

وقال مسؤولون لبنانيون، إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت مبنى قرب مدينة النبطية، في واحدة من أعمق الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الواقعة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات عيترون، وجبل بلاط، والقوزح، ويارين، وعيتا الشعب، والبستان، ويارين، والجبين، ونفذ غارتين على شرق مروحين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف رأس الناقورة، ومحيطها، وجبل اللبونة، بعد تصعيد ليلي.

وأصدر ((حزب الله)) سلسلة بيانات، قال فيها إنه ضرب مواقع وقوات عسكرية إسرائيلية، في مناطق على طول الحدود، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وأعلن فجراً، أن مقاتليه أسقطوا مسيّرة إسرائيلية متعددة المهام، نوع ((هيرميس 450))، بواسطة صاروخ أرض جو، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخ سطح جو.

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