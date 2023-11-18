إسرائيل تطوي صفحة مجمع «الشفاء» بالإخلاء القسري

غادر المئات قسراً، أمس، مجمع ((الشفاء)) الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعد إنذار بالإخلاء وجهته إسرائيل، ليصبح المجمع الطبي، منذ أيام، محور العمليات العسكرية البرية، الذي عمد الجيش الإسرائيلي إلى اقتحامه، الأربعاء الماضي.

أتى الإنذار بإخلاء المجمع الطبي، في وقت تتابع إسرائيل قصفها المتواصل للقطاع منذ 43 يوماً.

وصباح أمس، طلب الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت من مدير مجمع ((الشفاء)) الطبي، محمد أبوسلمية، إخلاءه خلال ساعة.

وأفاد مراسل ((فرانس برس))، بأن مئات الأشخاص خرجوا سيراً من المجمع الطبي، الواقع غربي مدينة غزة، تحاصره الدبابات الإسرائيلية منذ أيام.

وشاهد المراسل أطفالاً، ونساءً، ورجالاً، بعضهم مصاب، أو مبتورة أطرافه، ينزحون جنوباً باتجاه شارع صلاح الدين، مؤكداً عدم مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإخلاء.

وفي الطريق صوب الجنوب، أكد المراسل رصده ما لا يقل عن 15 جثمان، بعضها في مراحل متقدمة من التحلل على طرق مدمرة بالكامل، حيث السيارات مقلوبة، أو مهشمة، وكذلك المحال التجارية. وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن 120 جريحاً لا يزالون في ((الشفاء))، بينهم: أطفال خدّج.

وكان مسؤول في ((صحة غزة))، أكد، في وقت سابق، أن ((450 جريحاً ومريضاً)) عالقون مع عدد قليل من أفراد الطاقم الطبي.

وشوهدت دبابات، وناقلات جنود، وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة، في محيط ((الشفاء))، بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.

عمليات تفتيش

لليوم الرابع توالياً، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات تفتيش المجمع الطبي ((مبنى مبنى))، حيث يتهم حركة ((حماس)) بإخفاء أسلحة، ومنشآت عسكرية. فيما اعتبرت ((حماس))، الاتهامات، ذريعة لاستهداف المجمع. وقام جنود، اقتحموا حرم ((الشفاء))، باستجواب الموجودين، الذين قدّرت الأمم المتحدة عددهم بـ2300 شخص، فيما قدّرته سلطات المجمع بـ6 آلاف.

وكانت ((صحة غزة))، أعلنت، أول من أمس، أن 24 مريضاً توفوا في مجمع ((الشفاء))، خلال يومين، ((لأن المعدات الطبية الحيوية توقفت عن العمل، بسبب انقطاع الكهرباء)). وسبق لمديره، أبوسلمية، التحذير من وضع ((كارثي)) في المجمع.

وتربط السلطات الإسرائيلية بين ((الشفاء))، وهدف البحث عن الأسرى لدى ((حماس)). وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن ((مؤشرات قوية على أن الأسرى كانوا محتجزين في ((الشفاء)))).

بينما شدد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على أن النظام الصحي ((على وشك الانهيار)) في غزة، معتبراً أن ((حجم الرد الإسرائيلي يصبح غير مبرر أكثر فأكثر)).

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