الحرب الأوكرانية..هجوم روسي كبير بالمسيّرات وتضرر بنى تحتية

أفاد الجيش الأوكراني، أمس، بأن القوات الروسية شنّت هجوماً كبيراً بطائرات مسيّرة خلال الليل على جنوب وشمال البلاد، أصابت منشآت بنية تحتية بأضرار.

فيما أعلن الجيش الروسي، أنه قصف قوات أوكرانية بكثافة حول نهر دنيبرو.

وقالت القوات الجوية، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية، أسقطت 29 من 38 طائرة مسيّرة أطلقت من الأراضي الروسية في هجوم خلال الليل. وذكرت القوات الجوية في بيان، أن الهجوم استهدف العديد من المناطق الأوكرانية واستمر لساعات.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية، إن منشأة بنية تحتية للطاقة، أصيبت في منطقة أوديسا الجنوبية. وأضافت في بيان على ((تيليغرام))، إن مبنى إدارياً تضرر أيضاً، وأصيب مدني في الضربة.

وأكد الجيش الأوكراني أن مبنيي بنية تحتية تضررا في منطقة تشيرنيهيف شمالي البلاد على الحدود مع روسيا، وبيلاروسيا خلال الهجوم الليلي. وقال مسؤولون، إن الطائرات المسيّرة استهدفت أيضاً كييف في الهجوم الثاني منذ بداية نوفمبر الجاري، مضيفين إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيّرة المتجهة إلى العاصمة لدى اقترابها.

قصف كثيف

في الأثناء، أعلن الجيش الروسي، أنه قصف قوات أوكرانية بكثافة حول نهر دنيبرو جنوبي البلاد، وقتل ما يصل إلى 75 جندياً أوكرانياً. فيما ذكر الجيش الأوكراني، أول من أمس، أن القوات الأوكرانية أبعدت الجنود الروس عن مواقعهم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في أنحاء من منطقة خيرسون، وأنشأ رؤوس عدّة جسور.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن المدفعية، والضربات الجوية، استهدفت القوات الأوكرانية في مستوطنة كاشكاريفكا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وعلى جزيرتين، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 75 من الجنود الأوكرانيين، فضلاً عن تدمير 4 سيارات. هذا، واعترفت روسيا، للمرة الأولى، الأربعاء، بأن بعض القوات الأوكرانية عبرت الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، لكنها أضافت أنهم واجهوا ((نيران الجحيم)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز