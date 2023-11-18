الإمارات تدين قصف إسرائيل مدارس ومستشفيات غزة

أدانت دولة الإمارات، واستنكرت بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمدرسة ((الفاخورة))، التابعة لوكالة ((أونروا))، ومدرسة ((تل الزعتر))، والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المدارس، والمستشفيات، في قطاع غزة. وأكدت دولة الإمارات الرفض القاطع لاستهداف المؤسسات، والأعيان المدنية، في القطاع.

وشددت وزارة الخارجية على أن الأولوية العاجلة تكمن في الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات، والأعيان المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإغاثية، والطبية، إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، بشكل عاجل، ومكثّف، وآمن، دون أي عوائق.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، منعاً لسفك الدماء، مبدية أهمية أن ينعم المدنيون، والمؤسسات المدنية، بالحماية الكاملة، بموجب القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، مع ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعت دولة الإمارات، المجتمع الدولي، إلى بذل أقصى الجهود، لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة، لتحقيق السلام الشامل، والعادل.

الأسبوع السابع

في الغضون، لم تنفتح أي نافذة في الأفق، أو دلالة على على تراجعها، مع دخول ((حرب غزة)) أسبوعها السابع، بالرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، أو على الأقل، لفترات هدنة إنسانية، استمر سقوط المدنيين الفلسطينيين مع تواصل القصف الإسرائيلي، الذي طال، أمس، ثلاث مدارس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن المساعدات لم تدخل غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن توزيعها توقف بسبب نقص الضمانات الأمنية، والوقود. وأضاف إن مياه الصرف الصحي بدأت تتدفق في شوارع بعض الأحياء والمناطق، نتيجة نقص الوقود لتشغيل البنية التحتية.

وقال المفوّض العام، فيليب لازاريني، إنه دون زيادة شحنات الوقود إلى المثلين، في أسرع وقت، فإن مياه الصرف الصحي ستغمر مناطق واسعة من غزة، ولن يتسنى التخلص من 70 % من النفايات الصلبة، ما يشكّل أخطاراً صحية جسيمة.

قصف مدارس

في الأثناء، أعلن التلفزيون الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية قصفت مدرسة ((أبوحسين))، في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بعد ساعات من قصف مدرستي ((الفاخورة))، و((تل الزعتر)).

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 200 فلسطيني لقوا حتفهم في القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، حيث كانت تؤوي مئات النازحين.

ودوّن لازاريني على منصة ((إكس)): ((هذه الهجمات لا يمكن أن تصبح أمراً عادياً، بل يجب أن تتوقف. وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية، لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك)).

بينما علّق المتحدث باسم ((أونروا))، عدنان أبو حسنة، بالقول: إن ((القصف على مدرسة ((الفاخورة))، رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة))، بحسب ما أوردت شبكة ((سكاي نيوز عربية)).في الغضون، لقي 80 شخصاً، على الأقل، بينهم 32 من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي طال مخيم جباليا، شمالي غزة، حتفهم، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

بينما استهدفت غارة منزلاً في المخيم، حيث لقي 32 شخصاً من عائلة ((أبوحبل))، حتفهم، بينهم: 19 طفلاً، وفق ((صحة غزة)) التي نشرت قائمة بأسمائهم. وصرّح مصدر إسرائيلي رفيع، واثنان من كبار المسؤولين السابقين، إن تقدماً إسرائيلياً متوقعاً جنوبي قطاع غزة، يرجّح أن يكون أكثر تعقيداً، ودموية، من الشمال، مع تضخم عدد السكان المدنيين بنحو 400 ألف شخص، تم إجلاؤهم، وسط توقعات بقتال أكثر ضراوة مع مسلحين متحصنين في منطقة خان يونس.وقال مسعفون، إن ضربات جوية إسرائيلية طالت مبانٍ سكنية جنوبي القطاع، أسقطت ما لا يقل عن 47 فلسطينياً.

وقال مسؤولون صحيون، إن 26 فلسطينياً سقطوا، فيما أصيب 23 آخرون، بقصف جوي إسرائيلي على شقتين في مبنى متعدد الطوابق وسط حي سكني مكتظ بخان يونس في ساعة مبكرة. وعلى بعد كيلومترات قليلة إلى شمال القطاع، قالت سلطات الصحة، إن 6 فلسطينيين سقطوا بضربة جوية إسرائيلية، استهدفت منزلاً في دير البلح.

وأفاد شهود، ومسعفون، بأن غارة جوية إسرائيلية، ثالثة، أسفرت عن سقوط 15 فلسطينياً داخل منزل غربي خان يونس، على مقربة من ملجأ للنازحين. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، أن القوات الجوية قصفت، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، عشرات الأهداف في قطاع غزة، من ذلك، مسلحون، ومراكز قيادة، ومواقع إطلاق صواريخ، ومصانع ذخيرة.

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