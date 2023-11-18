صقر غباش يهنئ عمان باليوم الوطني والمغرب بذكرى الاستقلال

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سلطنة عمان الشقيقة قيادةً وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ 53، متمنياً للشعب العماني كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني، سائلاً الله أن يديم على السلطنة وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.

وبعث معالي صقر غباش في برقيتي تهنئة إلى الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وإلى الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 للسلطنة.

كما هنأ معالي صقر غباش ، المملكة المغربية الشقيقة ملكاً وحكومةً وبرلماناً وشعباً بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وبعث معاليه برقيتي تهنئة إلى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وإلى النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية.

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