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إطلاق المرحلة الثانية من التحكيم لجوائز «حمدان الطبية»

11/18/2023 7:27:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية انتهاء عمليات التحكيم النظري لجوائزها للدورة الـ26، وبدء المرحلة الثانية من التحكيم والتي تتضمن المقابلات الشخصية لجائزة الطالب المتميز والطالب الجامعي، وذلك بمجمع محمد بن زايد التعليمي في المزهر بدبي.

وسيتم تنفيذ المقابلات والزيارات افتراضياً لبقية الجوائز وتشمل المعلم محلي وخليجي- المدرسة المتميزة محلي وخليجي- الطالب المتميز خليجي - التربوي المتميز.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: ((اكتملت عمليات التحكيم النظري للدورة الـ26 للجوائز المحلية والخليجية، والتي ظلت تشهد إقبالاً ملحوظاً وزيادة في عدد المشاركين، ونهدف من خلال هذا إلى تشجيع التميّز والابتكار والكشف عن المتفوقين والمتميزين أكاديمياً وتربوياً)).

وأضاف: ((شهدت الجائزة طوال السنوات الماضية إجراء الكثير من التغييرات والتعديلات سواء في عملية التحكيم وتطبيق أفضل وأحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال، أو إضافة فئات جديدة حتى تواكب التطور المتسارع في عالم اليوم)).

وشكر الدكتور السويدي جميع القائمين على الجائزة والمشاركين متمنياً لهم التوفيق، كما شكر المحكمين في لجان التحكيم على ما يبذلون من جهد كبير ومساهمتهم في نجاح الجائزة في تحقيق أهدافها.

وأشار القائمون على الجوائز إلى الزيادة في عدد المشاركين على المستويين المحلي والخليجي، حيث تلقت الجائزة 198 مشاركة على المستوى المحلي مقارنة بـ 177 مشاركة في الدورة السابقة 25.

كما بلغ عدد المشاركين على المستوى الخليجي هذا العام 88 مقارنة بـ77 في الدورة السابقة. وفي فئة الطالب المتميز على المستوى الخليجي بلغت المشاركات 32 مشاركة و34 في فئة المعلم المتميز و22 مشاركة في فئة المدرسة المتميزة.

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