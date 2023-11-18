معرض في شرطة دبي لتمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات

زار اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، معرض ((سعادتكم غايتنا)) الذي نظمه مركز علاقات الموردين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي.

وبمشاركة 30 تاجراً من رواد الأعمال الشباب، ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية لشرطة دبي مع رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد اللواء المنصوري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إطلاق العديد من المبادرات، إذ يعد المعرض فرصة لرواد الأعمال لتعزيز وترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار، وإبراز الدور الحيوي والفعّال الذي يؤديه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد.

وقام اللواء المنصوري والحضور بجولة في المعرض، اطلعوا فيها على أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة، والتي تغطي أنشطتها مختلف الأعمال التجارية.

كما قام مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بزيارة جناح الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، واستمع إلى شرح عن منتجات النزلاء والنزيلات من المشغولات التراثية والأعمال الفنية والرسوم والقوارب الخشبية وغيرها من الأعمال والمنتجات الأخرى للنزلاء.

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