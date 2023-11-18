مشاركة فاعلة لـ«إقامة دبي» في «قمة إدارة الحدود والتكنولوجيات»

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بفاعلية في قمة الشرق الأوسط لإدارة الحدود والتكنولوجيات 2023 التي اختتمت أعمالها في دبي، وتعد من أبرز الفعاليات العالمية في مجال تطوير النقل الجوي، ونظمتها المنظمة الدولية لإدارة الحدود والتكنولوجيات (IBMATA )، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير الحركة الآمنة للمسافرين عبر مطار دبي.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حرص الإدارة على التركيز على مناقشة الموضوعات كافة ذات الصلة بتطوير قطاع الطيران، مع الاهتمام بالمستجدات التكنولوجية .

وأشار إلى أن موضوعات جودة البيانات ومراجعة قانون خصوصيتها قبل استخدامها في المنافذ كونها وسيلة لتعزيز الأمن، وتسهيل إجراءات المسافرين، تتصدر أولويات الإدارة في المرحلة الراهنة.

لافتاً إلى الأهمية البالغة للتعاون الدولي واستخدام أحدث التقنيات التي تعزز أمن المطارات، وعلى رأسها البصمة الحيوية. واستعرض النقيب المهندس عبيد محمد المنصوري، رئيس قسم الإجراءات التشغيلية بمركز القيادة والتحكم الذكي ملامح التجربة الرائدة لمركز القيادة والتحكم الذكي .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز