جامعة الشارقة والإمارات للفلك تعززان تعاونهما المشترك

وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للفلك بهدف تبادل الخبرات والتعاون المشترك في مجال علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء.

وقّع المذكرة عن الجامعة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي وعن الجمعية إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء وعدد من العلماء والمشاركين في فعاليات المؤتمر العربي الــ14 للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الذي استضافته الجامعة أخيراً إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بجامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تبادل المعارف الإقليمية بين الجامعة والجمعية في مجالات عدة لخدمة المجتمع والنهوض بالمستوى البحثي والعلمي إلى جانب تعزيز تبادل المعارف الإقليمية في نطاق الأهداف المشتركة بين الطرفين والعمل المشترك في إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة ثقافية علمية في مجال الفضاء والفلك والتعاون في إجراء البحوث والدراسات العلمية والرصد الفلكي، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وإصدار مواد تعليمية وثقافية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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