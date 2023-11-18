شرطة دبي تعرّف الجالية الصينية بخدماتها

في إطار استراتيجية شرطة دبي بتفعيل دور الشركاء والتعريف بالخدمات الشرطية لمختلف الجاليات في إمارة دبي، شهد العميد عادل الجوكر مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري في شرطة دبي، ولي شانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، فعاليات ورشة العمل التعريفية والتوعية بخدمات شرطة دبي، والمخصصة للجالية الصينية في إمارة دبي.

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