شرطة دبي تعرّف الجالية الصينية بخدماتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
في إطار استراتيجية شرطة دبي بتفعيل دور الشركاء والتعريف بالخدمات الشرطية لمختلف الجاليات في إمارة دبي، شهد العميد عادل الجوكر مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري في شرطة دبي، ولي شانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، فعاليات ورشة العمل التعريفية والتوعية بخدمات شرطة دبي، والمخصصة للجالية الصينية في إمارة دبي.
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