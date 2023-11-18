أكاديميون يطالبون بإدراج «البرمجة» ضمن المناهج الدراسية في الإمارات

طالب أكاديميون بإدراج علم البرمجة ضمن المناهج الدراسية المعتمدة في المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، مؤكدين أن تلك الخطوة تمثل ضرورة حتمية في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها عالمنا الرقمي يوماً بعد يوم، وهو ما أسهم بدوره في استحداث وظائف جديدة لم تكن مدرجة بسوق العمل من قبل.

وأكدوا أن التكنولوجيا باتت ضرورة في ظل التطور الرقمي الهائل الذي يحيط بنا من كل جانب، خصوصاً وأنها لم تعد قاصرة على تعلم لغة الحاسوب، بل تمثل عملية تطوير المهارات التحليلية والقدرة على حل المشكلات، وتساعد الطلاب على التفكير بشكل منطقي وهيكلي.

وأفادوا بأنه من خلال إتقان البرمجة، سيصبح الطلبة أكثر استقلالية تكنولوجياً، ما يمكنهم من تحقيق أهدافهم الشخصية والاحترافية، وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، سواء في صورة تطبيقات، أو ألعاب، أو مواقع ويب، أو حلول تكنولوجية.

تطبيق

وطالب الأكاديميون الجامعات بأن تزود الطلبة بتجارب عملية تسهم في ربط الفجوة بين المعرفة النظرية، والتطبيق العملي.

وذلك عن طريق توفير فرص التدريب العملي لهم في شركات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، ما يوفر فرصة لهم للعمل على تطبيقات واقعية، إضافة إلى طرح مساقات مختصة بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي كمتطلبات اختيارية أو إجبارية تزود الطلبة بالكفاءة والمعرفة التقنية المطلوبة.

واقترحوا تنظيم مسابقات سنوية للبرمجة، حتى تعزز من قدرات الطلبة فيها، وتشجعهم على العمل الجماعي، والتفكير النقدي، الأمر الذي يسهم في إيجاد جيل إماراتي قادر على التعامل مع مشكلات العالم الحقيقي من خلال حلول إبداعية.

كما طالبوا الجامعات بتوفير برامج تعليمية تغطي مختلف جوانب علوم البرمجيات والحاسوب بمختلف مستوياتها، إضافة إلى الاستمرار في تحديث المناهج والخطط الدراسية دورياً، وذلك لمواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا.

حلول

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، لـ((البيان))، أن الجامعات تؤدي دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل أي دولة من خلال صياغة عقول الشباب وتجهيزهم لمواجهة تحديات عالم متغير بسرعة.

ولفت إلى أن جامعة الشارقة أنشأت مراكز للأبحاث تسعى إلى دعم البحث والتطوير في مجالات مختلفة تتعلق بالبرمجة، وتشجيع الاستفادة من التقنيات الحديثة، لتحسين الحياة اليومية وتطوير حلول جديدة.

كما دشنت جامعة الشارقة أندية علمية متخصصة في مجال البرمجة، تمكن الطلاب من التعاون والتبادل فيما بينهم، إضافة إلى تنظيم فعاليات وورش عمل تسهم في تعزيز المعرفة والمهارات في مجال البرمجة.

مهام







من جانبه، أكد الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، أن للبرمجيات أهمية كبيرة، فهي مجموعة برامج وتعليمات تتمكن من خلالها مختلف الأجهزة التقنية والإلكترونية من أداء مهام محددة ومختلفة، تتراوح ما بين تطبيقات بسيطة تشبه محرر نصوص إلى أجهزة معقدة كأنظمة التشغيل.

وتابع: تسهل البرمجة العديد من الأعمال، سواء إدارية أو تعليمية أو تقنية، إضافة إلى المساعدة في ميدان الابتكار والتطوير، وتجهيز كميات كبيرة من البيانات، ما يعد أمراً ضرورياً في العديد من الميادين، كالطب والعلوم والتجارة.

وذكر أنه سابقاً كانت المعارف تتضاعف كل 25 عاماً، أما حالياً فقد أضحت تتضاعف كل 6 أشهر، كما أنه قريباً ستتضاعف تلك المعارف كل 12 ساعة، ما يشكل تحدياً كبيراً على الجامعات التي يجب أن تحدث من برامجها ومناهجها لمواكبة ذلك التطور المتسارع.

دمج

وقال إنه يمكن اتباع العديد من الاستراتيجيات لإيجاد مبرمجين شباب إماراتيين يتولون زمام المبادرة في البرمجة، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام، ودمج البرمجة في المناهج التعليمية بالمدارس، وتشجيع الطلبة على تعلمها من خلال خطط وأنشطة تفاعلية وألعاب.

ولفت إلى أهمية تنظيم برامج متخصصة في التعليم المستمر، وهي مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات والمراكز التعليمية، من خلال عقد شراكات مع الشركات التكنولوجية المختلفة حتى توفر فرص تدريب عملية وتطوير مهارات الشباب في بيئات عمل حقيقية.

مهن

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد سعيد عميرة، مدير جامعة المدينة في عجمان، أنه لا بد من تدريس مبادئ البرمجة في المدارس، من خلال مدخل بسيط يمكن الطلبة من الاستمرارية في الجامعات، وحتى نجد جيلاً إماراتياً مؤهلاً في مجال البرمجيات، وهو ما يدعم بدوره توجه الإمارات نحو دعم قطاع الذكاء الاصطناعي، ومجالات البرمجة بصورة غير مسبوقة من خلال تشجيع المهن المرتبطة بالبرمجة وتحليل البيانات.

وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة، وما يتصل بها من تطبيقات بحاجة إلى تخصصات تواكب تلك الثورة، وتتمكن من تحليل البيانات الكبيرة والصغيرة عبر الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تأهيل مبرمجين ومحللين للنظم وقواعد البيانات للتحليل واستنتاج المعلومات، لأن من يمتلك المعلومات يصبح القائد.

مساقات

وكشف الدكتور عاصم صغيرون، أستاذ هندسة الحاسوب والعميد المشارك في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في الشارقة، عن طرح الكلية مساقات دراسية تمهيدية تتطلبها جميع تخصصات الكلية في ظل التحديثات التي أجرتها ضمن برنامج كلية الهندسة الجيل الثاني، التي تهدف إلى تزويد الطلبة بتعليم يتماشى مع التطور المستمر في الصناعات.

كما تسهم تلك الخطوة في تعزيز متطلبات سوق العمل اليوم وفي المستقبل، فضلاً عن تعريف تلك المساقات الطلبة بأساسيات البرمجة، عبر استخدام لغة بايثون، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات.

البرمجة تسهّل العديد من الأعمال الإدارية والتعليمية والتقنية وتساعد في ميدان الابتكار والتطوير

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