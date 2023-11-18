«وم».. مساكن من الصخر والطين تحكي سيرة الأجداد

تعتبر منطقة ((وم)) واحدة من أهم المناطق في إمارة الفجيرة لكونها زاخرة بالآثار، حيث لا تزال مساكن الأجداد التي تعود لمئات السنين شاهداً على استراتيجية الدولة بشكل عام، وإمارة الفجيرة بشكل خاص، في الحفاظ على الكنوز التاريخية والتراثية.

ويحرص الأهالي على إبقاء المنطقة بشكلها الأصلي لكونها موروثة من آبائهم، خصوصاً تلك المنازل التي تجاوز عمرها 400 عام، وهي شاهد على همة القدماء والصعاب التي واجهوها في بنائها من الصخور الجبلية والطين، وكذلك الصاروج، وهو المادة القوية التي تحفظ المكان لمئات السنين وتصنع من مواد من البيئة المحيطة، وكانت المنطقة تتمتع بجمال خلاب.

حيث النخيل والأفلاج التي تجري فيها المياه العذبة، بالإضافة إلى الآبار، لذلك كانت المنطقة غنية بزراعة التمور والقمح والشعير وتربية النحل، كما كان الأهالي يستفيدون من الحطب في صنع الفحم.

عبق الماضي

هزاع بن علي الحفيتي، أحد أبناء تلك المنطقة، وقد ورثت أسرته بيتاً أثرياً من تلك المساكن التي بنيت بعد مشقة كبيرة، ولذلك يحرص على الحفاظ ليس فقط على منزلهم، وإنما على تلك المنطقة لأنها بنيت في زمن لم تكن تتوفر فيه وسائل حديثة تسهل عملية البناء.

وهو يرى أن عبق الماضي هو عطر الحاضر، ورغم انتقال الأهالي لمساكن حديثة، إلا أن تلك المنطقة غالية على نفوسهم ويفخرون باستدامة التراث فيها، ولا يزال هزاع يسكن بالقرب من مساكن الأجداد، ويجد نفسه شغوفاً ومسؤولاً عنها، كما كان جده من طرف والده مسؤولاً في المنطقة، حيث اعتاد على توافد الأهالي إلى منزله للضيافة والاستشارات ونقل مطالبهم إلى الحكومة.

وقد كبر الحفيتي وهو يلتقط تلك الأخبار والمعلومات التاريخية، وبما أن الأهالي يحرصون على عاداتهم الأصيلة المتوارثة، وجد نفسه حريصاً أيضاً على تتبع تاريخ المنطقة وحفظ ما يروى عنها، كما أصبح عاشقاً للمقتنيات التراثية مذ كان صغيراً، خصوصاً أن تاريخ المنطقة يعود بحسب علماء الآثار إلى 700 عام.

ولذلك هو محتفظ بقطع تعود إلى جيل الأجداد ولا يمكن أن يفرط فيها، حتى تستمر في المنطقة ذاتها ولا تنتقل إلى مكان آخر، وهو يحاول دائماً أن يستشعر معيشة الأهالي وظروفهم الحياتية.

حفظ الموروث

يقول هزاع الحفيتي إن الأهالي ما زالوا يزورن تلك المساكن، خصوصاً في ظل اهتمام حكومة دولة الإمارات بكل ما يتعلق بالتراث والماضي من خلال الكثير من المساعي وبرامج الاستدامة، وكذلك تحث إمارة الفجيرة أبناءها على الحفاظ على ما توارثوه من الأجداد.

ويضيف الحفيتي: لذلك يحرص الآباء اليوم على تعريف أبنائهم وأحفادهم بتاريخ المنطقة وما تزخر به من جمال، ليشعروا بالفخر بما أنجزه الأجداد من أجل العيش والشعور بالأمان وسط الجبال عندما لم تكن هناك طاقة كهربائية أو طرق معبدة أو وسائل تواصل، فكل شيء كان صعباً، ولكن كان الرضا بالحياة والافتخار بالموروث هو ما يشكل حلقات من التماسك المجتمعي والتكافل في سبيل حفظ المكتسبات.

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