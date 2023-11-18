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أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة في الدولة

11/18/2023 7:27:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على بعض المناطق الشمالية والساحلية في الدولة، وذلك مع استمرار تدفق السحب الركامية من الغرب باتجاه الدولة، نتيجة تأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي قادم من البحر الأحمر مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بتيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة.

وهطلت أمس أمطار متوسطة على أم الشيف وخفيفة على جميرا بدبي، وخفيفة إلى متوسطة على البطائح ومحافز والرحمانية في الشارقة وغزيرة على مشيرف والزورا بعجمان، كما هطلت أمطار خفيفة على منطقة الظفرة في الرويس والشويهات وجزيرة صير بني ياس، ووادي غليلة برأس الخيمة وغزيرة على الراعفة وشارع الاتحاد بأم القيوين.

واستمر طقس أمس غائماً جزئياً بوجه عام، مع تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الساحلية والجزر امتدت إلى المناطق الداخلية صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وعلى مناطق متفرقة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

كما يتوقع أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى الجزر بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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