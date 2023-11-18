ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة عبدالله النعيمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء بوفاة عبدالله أحمد راشد النعيمي خلال زيارته خيمة العزاء صباح أمس في منطقة دهان برأس الخيمة.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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