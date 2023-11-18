ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة عبدالله النعيمي

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء بوفاة عبدالله أحمد راشد النعيمي خلال زيارته خيمة العزاء صباح أمس في منطقة دهان برأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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