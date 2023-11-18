محمد بن زايد ومحمد بن راشد: العلاقات الإماراتية العمانية تاريخية ونتمنى لشعبينا دوام الأخوة والمحبة

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، والشعب العماني، اليوم الوطني الـ 53 المجيد، ومسيرة نهضتهم المباركة.

وأكد سموهما أن العلاقات الإماراتية العمانية، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)):

((بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، أعبّر عن خالص الأمنيات لأخي السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني، بدوام التقدم في مختلف المجالات. العلاقات الإماراتية - العمانية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويرتبط الشعبان بأواصر أخوية عميقة. ومن خلال التعاون والتفاهم والإرادة المشتركة، نمضي نحو مزيد من العمل لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين)).

مباركة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)): ((نبارك للشعب العماني الشقيق، ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، يومهم الوطني المجيد.. ومسيرة نهضتهم المباركة... داعين المولى عز وجل، أن يديم عليهم الازدهار والاستقرار.. ويديم بين شعبينا الأخوة والمحبة)).

تهنئة

هذا، وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

ودوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على حسابه الرسمي في موقع ((إكس)): نهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني لسلطنة عمان ..نشارككم أفراحكم الوطنية بسعادة واعتزاز وندعو الله تعالى أن يديم عز السلطنة ورفعتها وازدهارها ونهضتها المباركة.

برقيات

كما بعث أصحاب السمو حكام الإمارات، برقيات مماثلة، فقد بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 53.

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