مواجهة «أزمة المناخ» بين الطموحات والواقع

من البحوث العلمية في ستينيات القرن الماضي إلى عقد مؤتمرات بيئية وتشكيل لجان وهيئات متخصصة في سبعينيات القرن العشرين، التقت قمة الأرض في ريو دي جانيرو في سنة 1992، مواصلة التشاور لتدشن قطار الأمم المتحدة للمناخ - الاتفاقية الإطارية لمؤتمر الأطراف ((cop)) - التي انطلقت دورتها الأولى في مدينة برلين بألمانيا في سنة 1995، بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحفاظ على الحياة في الكوكب.

وقرر أطراف مؤتمر المناخ عقد اجتماع سنوي كل عام أسبوعين ((cop)) في إحدى الدول لإطلاق المبادرات والخطط وتوقيع الاتفاقيات وتقييم الجهود والتعامل مع مستجدات التغير المناخي.

وشهدت قمة الأمم المتحدة للمناخ منذ انطلاقها في سنة 1995 التأجيل مرة واحدة في سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، فتم إرجاء ((cop 26)) إلى سنة 2021 بدلاً من سنة 2020، كما شهدت القمة استئنافاً واحداً في ((cop 6)) في بون الألمانية في شهر يوليو من سنة 2001، بعدما توقفت هذه القمة في لاهاي بهولندا في شهر نوفمبر من سنة 2000 نتيجة عدم اتفاق المشاركين في الاجتماعات على خطة عمل مشتركة.

ويأمل المجتمع الدولي أن تكون القمة الحالية لمؤتمر المناخ ((cop 28)) التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو بدبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر من العام الجاري محطة فارقة في تاريخ تعامل البشرية مع التحديات المناخية.

كوارث

أدت تداعيات التغير المناخي الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة إلى اندثار وتدمير مدن كاملة، وانتشار الحرائق في كثير من الغابات ونزوح الملايين (الهجرة الداخلية)، وتفاقم أزمات الغذاء وزيادة رقعة التصحر وحدوث الذوبان الجليدي.

وقال تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في سبتمبر الماضي والذي حمل عنوان ((تغير المناخ يقوض جميع أهداف التنمية المستدامة تقريباً)) إنه في المدّة بين سنتي 1970 و2021، تم الإبلاغ عما يقرب من 12 ألف كارثة ناجمة عن ظواهر متطرفة مرتبطة بالطقس والمناخ والماء وهو ما تسبب في أكثر من مليوني حالة وفاة، وخسائر اقتصادية تقدر بقيمة 4.3 تريليونات دولار أمريكي.

وعلق الأمين العام للأمم المتحدة على بيانات التقرير قائلاً: لقد أظهرت سنة 2023 بوضوح تام أن تغير المناخ أصبح واقعاً فعلاً فدرجات الحرارة القياسية تحرق الأرض وتسخن البحر، إذ يتسبب الطقس القاسي في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أننا نعلم أن هذه ليست سوى البداية فإن الاستجابة العالمية قاصرة.

أحداث بارزة

في رحلة المجتمع الدولي للتعامل مع المناخ والتي تضمنت عقد 27 دورة من مؤتمر الأطراف cop شكلت 10 مؤتمرات المراحل الرئيسة لجهود الإنسانية في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تفاقمت في السنوات القليلة الماضية، لتصبح التغيرات المناخية وما يصاحبها من تهديدات شاملة للإنسان والحياة القضية الأكثر اهتماماً في العالم.

وتضمنت قائمة المؤتمرات الأكثر أثراً في تاريخ القمم المناخية: قمة المناخ cop 3 في مدينة كيوتو اليابانية في سنة 1997، وcop 7 في بون الألمانية في سنة 2001، وcop 15 في سنة 2009 في كوبنهاجن بالدنمارك، وcop 17 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا في سنة 2011، وcop 18 في العاصمة القطرية الدوحة في سنة 2012، وcop 21 في باريس في سنة 2015، وcop 22 في مدينة مراكش المغربية في سنة 2016، وcop 23 في بون الألمانية في سنة 2017، وcop 26 في غلاسكو البريطانية في سنة 2021، وقمة المناخ cop 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية.