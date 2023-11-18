الإدراجات ترسخ جاذبية الأسهم الإماراتية عالمياً

رسخت أسواق المال المحلية مكانتها عالمياً وجهة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق المحلية والعالمية عبر زيادة الإدراجات الجديدة لتنويع الخيارات أمام المستثمرين في قطاعات واعدة استثمارياً وقادرة على منحهم أفضل العوائد المالية.

واستقبلت أسواق الأسهم المحلية 5 شركات جديدة منذ بداية 2023، في خطوة تساعد على زيادة عمق الأسواق وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية وقدرتها على استقطاب المزيد من الشرائح الجديدة من الأفراد والصناديق والمؤسسات.

وشهد سوق أبوظبي المالي 4 عمليات إدراج خلال العام الجاري، شملت ((أدنوك للإمداد والخدمات)) و((أدنوك للغاز)) و((بريسايت)) لحلول الذكاء الاصطناعي و((إنفستكورب كابيتال)) وفي سوق دبي تم إدراج ((الأنصاري للخدمات المالية)) ومن المقرر طرح 624 مليوناً و750 ألف سهم بقيمة اسمية 4 فلوس في الطرح، تمثل 24.99 % من الأسهم المصدرة في رأس مال ((تاكسي دبي)) 21 الجاري وأن يُغلق الاكتتاب في 28 من الشهر نفسه ومن المتوقع إتمام قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي خلال ديسمبر المقبل.

وترسخ الإدراجات الجديدة مكانة الأسواق المالية في الدولة واحداً من أهم أسواق المال والأعمال في العالم وتوفر فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما تمهد الطريق أمام الشركات المتنامية لبدء رحلتها في عالم أسواق المال.

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد نجاح الاكتتابات العامة حيث حظيت الاكتتابات بتغطية واسعة مع إقبال المستثمرين على الشراء ما يعكس ثقة المؤسسات والأفراد من داخل الدولة وأنحاء العالم في الشركات المقيدة في الأسواق المحلية.

وفي بداية أبريل الماضي تم إدراج ((الأنصاري للخدمات المالية)) كأول إدراج لشركة عائلية في سوق دبي ، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

ووفق رصد ((البيان))، جمعت ((الأنصاري)) عبر الطرح الأولي 773 مليون درهم، واستقطب طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين وشريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات على حد سواء، حيث تجاوز الطلب الإجمالي 12.7 مليار درهم متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية.

وشهد طرح ((أدنوك للإمداد والخدمات)) طلباً استثنائياً واستقطب طلباً إجمالياً زاد عن 460 مليار درهم، وجمع طرح ((بريسايت)) ایه أي ھولدینغ بي ال سي عائدات إجمالية 1.822 مليار درهم، وسط مستويات طلب استثنائية من المستثمرين العاديين والمحترفين، مع بلوغ الطلب 94.9 مليار درهم.

وجاء الإدراج الخامس على أسهم ((إنفستكورب كابيتال بي إل سي)) في سوق أبوظبي، وبدء تداول المجموعة في 17 الجاري. وبلغت القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج 5.04 مليارات درهم (ما يعادل 1.37 مليار دولار)، بناء على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند 2.30 درهم للسهم.

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