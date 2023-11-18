محادثات لتشغيل فنادق «قلب أوروبا» بدبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
دخلت المجموعة الفندقية انتركونتيننتال، في محادثات مع مجموعة ((كليندينست)) المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا في دبي، لتشغيل 3 من الفنادق المزمع بناؤها على جزر المشروع، والذي من المتوقع إطلاقه في يناير 2026.
ويشكل مشروع ((قلب أوروبا))، الذي تصل تكلفته إلى 5 مليارات دولار، جزءاً من مشروع ((جزر العالم))، إذ يتضمن مجموعة واسعة من الجزر الاصطناعية على شكل أطلس.
ووقعت ((إنتركونتيننتال)) ممثلة في مجموعة ((فيجينيت)) التابعة لها، صفقة في وقت مبكر من نوفمبر الجاري، مع ((كليندينست))، لبناء ((منتجع ماربيا)).
وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات مجموعة فنادق إنتركونتيننتال: ((يوجد قطعتا أرضٍ فندقيتان في الجزيرة التي تقع فيها مجموعة (فيجنيت كولكشن) التابعة لـ(انتركونتيننتال)، ونجري حالياً محادثات لاستكشاف كيفية الاستثمار في هاتين القطعتين)).
وسيتحدث موظفو ((قلب أوروبا)) باللغة الإسبانية، وسيتم ضبط الساعات على التوقيت الإسباني، كما أنه سيتعين على الضيوف الدفع باليورو بدلاً من العملة المحلية.
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