محادثات لتشغيل فنادق «قلب أوروبا» بدبي

دخلت المجموعة الفندقية انتركونتيننتال، في محادثات مع مجموعة ((كليندينست)) المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا في دبي، لتشغيل 3 من الفنادق المزمع بناؤها على جزر المشروع، والذي من المتوقع إطلاقه في يناير 2026.

ويشكل مشروع ((قلب أوروبا))، الذي تصل تكلفته إلى 5 مليارات دولار، جزءاً من مشروع ((جزر العالم))، إذ يتضمن مجموعة واسعة من الجزر الاصطناعية على شكل أطلس.

ووقعت ((إنتركونتيننتال)) ممثلة في مجموعة ((فيجينيت)) التابعة لها، صفقة في وقت مبكر من نوفمبر الجاري، مع ((كليندينست))، لبناء ((منتجع ماربيا)).

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات مجموعة فنادق إنتركونتيننتال: ((يوجد قطعتا أرضٍ فندقيتان في الجزيرة التي تقع فيها مجموعة (فيجنيت كولكشن) التابعة لـ(انتركونتيننتال)، ونجري حالياً محادثات لاستكشاف كيفية الاستثمار في هاتين القطعتين)).

وسيتحدث موظفو ((قلب أوروبا)) باللغة الإسبانية، وسيتم ضبط الساعات على التوقيت الإسباني، كما أنه سيتعين على الضيوف الدفع باليورو بدلاً من العملة المحلية.

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