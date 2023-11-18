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«الدانوب» و«بوليجود» تتوسعان في المنطقة خلال عام الاستدامة

11/18/2023 7:27:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ذا جود بلاستيك، أكبر منتجي المواد المستدامة، عن التوزيع الحصري لمادتها السطحية الجديدة، بوليجود، في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة الدانوب. وأقيم حفل إطلاق هذه الشراكة في 9 نوفمبر في دبي، بحضور مادهو سودهان راو ممثلا عن الدانوب ووليام تشيزوفسكي عن بوليجود، وسيُشكل الحدث فرصة للزوار للتفاعل مع بوليجود وتجربة الإمكانيات المبتكرة التي توفرها.

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