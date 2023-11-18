«الدانوب» و«بوليجود» تتوسعان في المنطقة خلال عام الاستدامة

أعلنت ذا جود بلاستيك، أكبر منتجي المواد المستدامة، عن التوزيع الحصري لمادتها السطحية الجديدة، بوليجود، في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة الدانوب. وأقيم حفل إطلاق هذه الشراكة في 9 نوفمبر في دبي، بحضور مادهو سودهان راو ممثلا عن الدانوب ووليام تشيزوفسكي عن بوليجود، وسيُشكل الحدث فرصة للزوار للتفاعل مع بوليجود وتجربة الإمكانيات المبتكرة التي توفرها.

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